حقيقة وفاة عادل امام جراء نوبة قلبية مفاجئة

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، اليوم الجمعة، أنباء عن وفاة الممثل المصري الكبير عادل إمام الملقب بالزعيم جراء نوبة قلبية مفاجئة في أحد المشافي المصرية.

ولم تورد وسائل الإعلام الرسمية حتى اللحظة أنباء مؤكدة تفيد بوفاة عادل إمام الذي عانى من المرض خلال الفترة الأخيرة، وتبقى هذه الأنباء حتى هذه اللحظة مجرد شائعات.

وكان المخرج رامي إمام نجل الزعيم أكد في تصريحات صحفية سابقة قبل أيام، استئناف تصوير مسلسل الجديد "فالنتينو" بعد توقفه عدة أيام دون أي ايضاحات حول أسباب التوقف، فيما تحدث مصادر فنية عن وعكة صحية ألمت بالزعيم كانت السبب وراء توقف التصوير.

وعادل إمام يلقب بالزعيم ممثل مصري شارك في الكثير من الاعمال الفنية من المسلسلات والأفلام والمسرحيات، وقد اشتهر بأداء الأدوار الكوميدية التي مزجت في كثير من الأفلام بالرومانسية والسياسية والقضايا الإجتماعية، بدأ حياته الفنية عام 1960.