السودان الان: اماني البشير و وداد بابكر .. من هن؟ - شاهد

تداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي، يوم الجمعة، معلومات عن اماني حسن احمد البشير، ووداد بابكر زوجة الرئيس السوداني السابق عمر البشير .

وقال النشطاء إن اماني هي شقيقة عمر البشير، وزوجة النائب الأول للرئيس السوداني السابق عوض بن عوف وزير الدفاع في السودان، فيما نفى آخرون أن تكون هذه المعلومات صحيحة.

أما ودا بابكر فهي زوجة عمر البشير الثانية، حيث كان زواجه الأول في سبعينيات القرن الماضي من ابنة عمه "فاطمة خالد"، التي تشح المعلومات عن حياتها الشخصية وعلاقتها بالرئيس السوداني.

كان البشير متزوجاً من "فاطمة" حين وقع في حب "وداد" التي استطاعت أن تكسب قلبه بشخصيتها القوية، فتزوجها في وقت كانت زوجته الأولى تتلقى العزاء في وفاة والدتها.

يذكر أن عوض بن عوف أعلن أمس عن عزل البشير من منصبه ووضعه تحت الاقامة الجبرية، في خطوة اعتبرها المتظاهرون بأنها "انقلاب" على مطالب الثورة السودانية.

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وصباح اليوم الجمعة، أدى ابن عوف اليمين الدستورية رئيسا للمجلس الانتقالي العسكري في البلاد، حيث كان أعلن أمس عن مرحلة انتقالة مدتها عامين.

وصعد اسم بن عوف، خلال الساعات الماضية، باعتباره رجل المرحلة الانتقالية في السودان الذي اقتلع رأس النظام بعد تنحّي رئيسه الذي ظل على رأس السلطة لنحو 3 عقود.

وُلِد بن عوف بإحدى قرى منطقة "قري"، التي تبعُد 70 كيلومترًا شمالي العاصمة السودانية الخرطوم عام 1954. غير أنه ينتمي لمنطقة الشمال النيلي التي انحدر منها جميع رؤساء السودان منذ الاستقلال بمن فيهم البشير.

وفي 23 فبراير الماضي، عيّنه البشير نائبا أولًا له، مع احتفاظه بمنصب وزير الدفاع، ليحل محلّ الصديق المُقرب للبشير، الفريق أول بكري صالح، في سابقة عُدّت الأولى من نوعها في حكومات البشير بأن يجمع نائبه منصبًا وزاريا، وذلك تحت وطأة ضغط الحراك الشعبي، ومحاولة البشير عسكرة الحكومة.