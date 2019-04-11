شاهد: سبب وفاة محمود الجندي في إحدى المشافي المصرية

توفي صباح اليوم الخميس، الفنان المصري الشهير محمود الجندي عن عمر ناهز 74 عاما، بعد أزمة صحية مر بها، ألزمته البقاء في المستشفى طيلة 10 أيام، حتى فارق الحياة اليوم.

وشيع المئات من الفنانين المصريين، وسكان محافظة البحيرة، جثمان الفنان محمود الجندي، تقدمهم نقيب الفنانين أشرف زكي، ونخبة من أعمدة الفن العربي والمصري.

ويعد الجندي من الفنانين المخضرمين، حيث بدأ حياته الفنية خلال حقبة السبعينيات، وشارك في العديد من الأعمال الفنية، من مسلسلات ومسرحيات.

وكان آخر أعماله الفنية مسلسل "حكايتي"، الذي لا يزال تحت التصوير، من بطولة ياسمين صبري، ووفاء عامر، وأحمد بدير للمخرج أحمد سمير فرج.