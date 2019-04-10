الاختبارات المركزية 1440 السعودية للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة

أعلنت وزارة التعليم عام عن موعد الاختبارات المركزية 1440 بالمملكة العربية السعودية والهدف المرجو من وراء اقرار هذه الاختبارات، كما حددت الوزارة فئات الطلاب المقرر عليهم هذه الاختبارات، حيث يتم تطبيق الاختبارات المركزية على طلاب وطالبات المرحلتين الابتدائية والمتوسطة للعام الدراسي الجاري 1439-1440هـ.

فمع اقتراب الاختبارات النهائية للعام الدراسي الجاري، تقوم الوزارة بتهيئة الميدان التعليمي خلال الفترة المقبلة لتطبيق الاختبارات المركزية في كافة مدارس التعليم الحكومي الأهلي والعام، ومن خلال موقع نجوم مصرية بإمكانكم التعرف على موعد اختبارات نهاية العام الدراسي وفقاً لخطة التقويم الدراسي السعودية، بالإضافة إلى إمكانية التعرف على موعد إجازة الفصل الدراسي الثاني، كما نوفر لمتابعينا كافة التفاصيل المتعلقة بالاختبارات المركزية من حيث الموعد والفئات المقرر عليها الاختبار وأهدافه.

موعد الاختبارات المركزية 1440

تم الإعلان من قبل وزارة التعليم السعودية عن تطبيق اختبارات مركزية لطلاب المرحلتين المتوسطة والابتدائية في مدارس التعليم العام والتعليم الأهلي، وقد استثنت الوزارة كافة المدارس المشاركة في الاختبارات الدولية TIMSS 2019 من أداء هذه الاختبارات، ولن تتأثر نتيجة الطالب النهائية سواء بالنجاح أو الرسوب بنتائج هذه الاختبارات، كما أنه لن يتأثر تقويم المعلم/المعلمة ولا ترتيب مدارس المملكة أو إداراتها، أما عن موعد الاختبارات المركزية 1440 فيمكنكم التعرف عليه من خلال النقاط التالية:

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يبدأ الاختبار في تاريخ 9 شعبان 1440هـ.

تنتهي الاختبارات المركزية 1440 في تاريخ 13 شعبان 1440هـ.

الفئات المستهدفة من الاختبارات المركزية

استهدفت وزارة التعليم مرحلتين من مراحل التعليم العام لأداء الاختبارات المركزية المُعلن عنها، كما حددت المواد التي سيتم اختبار الطلاب/الطالبات بها،ويمكنكم التعرف على المراحل التعليمية والصفوف المستهدفة بالاختبارات المركزية من خلال الجدول التالي:

م المرحلة الصف مواد الاختبار 1 الابتدائية الثالث قراءة 2 الابتدائية السادس قراءة، رياضيات، علوم 3 المتوسطة الثالث قراءة، رياضيات، علوم

وقد أوضحت وزارة التعليم بأن أسئلة الاختبارات المركزية 1440 قد تم بناؤها بصورة مركزية من جانب الوزارة طبقاً للمهارات الأساسية التي يجب على الطالب/الطالبة الحصول عليها بهذه المراحل التعليمية في المواد المذكورة (القراءة، العلوم، الرياضيات)، كما تم وضع هذه الأسئلة من قب لخبراء مختصين بهذه المهارات من الميدان التربوي.

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