برقم الجلوس.. استخراج نتيجة شهادة الأساس 2019 الصف الثامن روابط جميع الولايات السودانية

ينشر موقع وزارة التربية التعليم بالسودان نتيجة شهادة الأساس برقم الجلوس 2019 بجميع الولايات بشكل تدريجي وذلك نظراً لسير عملية تصحيح أوراق الإجابة لطلاب الصف الثامن ما زالت مستمرة ولم يتم الانتهاء منها، وكانت وزارة التربية والتعليم السودانية قد أعلنت منذ أيام عن نتيجة شهادة الأساس بولاية نهر النيل وذلك بعدما انتهت اللجان المختصة من عملها بتصحيح الأوراق ورصد الدرجات.

وأكد مختار محمد مختار مدير الإدارة العامة للامتحانات والتقويم في وزارة التربية والتعليم السودانية، أنه سيتم الإعلان عن نتيجة شهادة الأساس 2019 بجميع الولايات السودانية خلال شهر أبريل الجاري على أن يتم الانتهاء من جميع الأعمال الخاصة بالتصحيح والمراجعة النهائية.

استخراج نتيجة شهادة الأساس 2019

وقال مختار محمد مختار أن نسبة النجاح بلغت حوالى 94.7%، وتم إعلان نتيجة شهادة الأساس 2019 برقم الجلوس عبر موقع بوابة السودان الإلكترونية حيث يمكن لجميع الطلبة والطالبات الاستعلام عن نتيجة الصف الثامن الآن برقم الجلوس عبر زيارة بوابة السودان الإلكترونية أو مواقع مديريات التربية والتعليم.

Advertisements

وتعقد وزارة التربية والتعليم السودانية مؤتمر صحفي كبير بحضور عدد من المسؤولين لإعلان نتيجة شهادة الأساس ٢٠١٩ بجميع الولايات السودانية وذلك بعد الانتهاء تمام من جميع الأعمال.

روابط نتيجة شهادة الأساس

نرفق لكم الآن روابط نتيجة شهادة الأساس 2019 بجميع الولايات السودانية وسوف يتم تفعيل تلك الروابط تدريجياً وقت ظهور النتائج.

نتائج شهادة الأساس ولاية نهر النيل 2019 ظهرت اضغط هنا

نتيجة شهادة الأساس ولاية الخرطوم 2019

نتيجة شهادة الأساس ولاية غرب دارفور

نتيجة شهادة الأساس ولاية نهر النيل الأزرق

نتيجة شهادة الأساس ولاية سنار

نتيجة شهادة الأساس ولاية البحر الأحمر

نتائج شهادة الأساس ولاية الجزيرة

نتائج شهادة الأساس ولاية القضارف

نتيجة شهادة الأساس ولاية جنوب كردفان

نتائج شهادة الأساس ولاية نهر النيل الأبيض 2019

نتائج شهادة الأساس ولاية شمال كردفان 2019

نتائج شهادة الأساس ولاية غرب كردفان 2019

نتائج شهادة الأساس ولاية الشمالية 2019

نتائج شهادة الأساس ولاية كسلا 2019

نتائج شهادة الأساس ولاية شمال دارفور 2019

نتائج شهادة الأساس ولاية جنوب دارفور 2019

نتيجة شهادة الأساس ولاية وسط دارفور 2019

نتيجة شهادة الأساس ولاية شرق دارفور 2019

أسرة موقعنا تتمنى لجميع الطلبة والطالبات التوفيق والنجاح.

← آخر خبر: