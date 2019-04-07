الارشيف / منوعات

شاهد: مستجدات قضية خالد يوسف وما علاقة سمية الخشاب

0 نشر
1 تبليغ

Advertisements

ظهرت زوجة المخرج والبرلمانى المصري لاول مرة بعد الفضيحة التى انتشرت مؤخرا على السوشيال ميديا لتورطه فى انتشار فيديوهات جنسية مع عدد من الفنانات وسيدات الاعمال والفتيات والتى اثارت جدلا كبيرا حتى الان ومازالت القضية متداولة فى المحاكم المصرية.

وتحدثت الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي، عن احدث مشاريعها الفنية، بمدينة دبي في 18 ابريل الجاري، وهى متجاهلة ما تداول حول فضيحة زوجها خالد يوسف، وما تردد عن زواجه من بعض الفنانات سرا .

وأكدت الشربتلي انها انتهت من رسم لوحاتها الفنية، لعرضها على السيارات المشاركة فى سباق الجائزة الكبرى العالمي، بعضها في حفلات استقبال الفنادق العالمية.

Advertisements

 وتسعى شربتلي الى تحويل الفن الى اسلوب حياة، واخراج اللوحات الفنية التشكيلية المعلقة على الجدران الى رحابة الحياة العامة، للارتقاء بالذوق. وفق موقع "الساعة 25"

 

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا