شاهد: مستجدات قضية خالد يوسف وما علاقة سمية الخشاب

ظهرت زوجة المخرج والبرلمانى المصري خالد يوسف لاول مرة بعد الفضيحة التى انتشرت مؤخرا على السوشيال ميديا لتورطه فى انتشار فيديوهات جنسية مع عدد من الفنانات وسيدات الاعمال والفتيات والتى اثارت جدلا كبيرا حتى الان ومازالت القضية متداولة فى المحاكم المصرية.

وتحدثت الفنانة التشكيلية السعودية شاليمار شربتلي، عن احدث مشاريعها الفنية، بمدينة دبي في 18 ابريل الجاري، وهى متجاهلة ما تداول حول فضيحة زوجها خالد يوسف، وما تردد عن زواجه من بعض الفنانات سرا .

وأكدت الشربتلي انها انتهت من رسم لوحاتها الفنية، لعرضها على السيارات المشاركة فى سباق الجائزة الكبرى العالمي، بعضها في حفلات استقبال الفنادق العالمية.

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وتسعى شربتلي الى تحويل الفن الى اسلوب حياة، واخراج اللوحات الفنية التشكيلية المعلقة على الجدران الى رحابة الحياة العامة، للارتقاء بالذوق. وفق موقع "الساعة 25"