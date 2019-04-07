تراند اليوم : هل توفي احمد الشقيري ؟؟ ما صحة خبر وفاة احمد...

الخليج 365 – السعودية

تعرف على التفاصيل الكاملة والحالة الصحية للاعلامي السعودي أحمد الشقيري ، وحقيقة خبر وفاته التي ضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية .

فقد نفى الاعلامي السعودي سعود مطلق الذيابي خبر وفاة أحمد الشقيري الذي استعجل به كما ذكر, ولم يتأكد من صحة الخبر وكذلك صحة تلك الصفحات التي كانت من خلال صفحات تحمل اسم بعض المواقع الإلكترونية المشهورة، مؤكداً أنه لا يزال على قيد الحياة .

أبدي أسفي واعتذاري الشديدين للجميع لتسرعي بتمرير خبر غير حقيقي عن شائعة وفاة الإعلامي أحمد الشقيري فقد خدعت بصياغة الخبر ومصدره قبل التثبت والتأكد من عدم صحته. أسأل الله تعالى أن يطيل في عمره على طاعة الله وتمام العافيه وان يتجاوز عني فيما اقدمت عليه من خطأ غير مقصود. Advertisements — سعود مطلق الذيابي (@Saud_mutlaq01) April 6, 2019 "> ">

هذا وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي خبر يفيد بوفاة الاعلامي السعودي الشهير احمد الشقيري نتيجة تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة تم على اثرها نقله الى احدى المستشفيات القريبة من المكان .

جمهور ومحبي الاعلامي السعودي تسائلوا عن حقيقة هذه الأنباء ، الأمر الذي دفع الكثيرين بالاتصال على عائلة الاعلامي السعودي احمد الشقيري والاستفسار عن حقيقة خبر الوفاة .

المصادر المقربة من الاعلامي أحمد الشقيري نفت هذه الأنباء مؤكدة أنه لا يزال على قيد الحياة ، وأن خبر الوفاة عار عن الصحة .

حيث دعت عائلة الشقيري جمهوره ومحبيه في كل مكان عدم تداول هذه الأخبار ، كما ناشدت وسائل الاعلام بضرورة توخي الدقة قبيل نشر الأخبار ، والرجوع الى مصادرها الأولية .