تراند اليوم : حقيقة وفاة الشيخ وسيم يوسف 6/4/2019

الخليج 365 – الكويت

نشرت احدى الصفحات الاخبارية على مواقع التواصل الاجتماعي خبر يفيد بوفاة الداعية الإماراتي وسيم يوسف بعد حادث سير تعرض له، حيث تم نقله إلى أحد المستشفيات عقب الحادث، و وضع في غرفة العناية المركزة قبل أن يدخل في حالة غيبوبة قبل أن يتوفى بالمستشفى.

الأمر الذي دفع الكثير من متابعي وجمهور الداعية للتسائل عن حقيقة خبر الوفاة ، والحالة الصحية للداعية ، موقعنا الاخباري تابع تفاصيل الخبر ، وتأكد من مصادر مقربة من عائلة الداعية ، حيث تبين ان الخبر عار عن الصحة وأن الداعية لا يزال على قيد الحياة ، وأن الصفحة التي قامت بنشر الخبر صفحة غير رسمية .

وسيم يوسف هو داعية إسلامي إماراتي وخطيب وإمام فى مسجد الشيخ زايد الكبير وهو من مواليد 29 يونيو عام 1981 في إربد بدولة الأردن ، حصل على الجنسية الإماراتية سنة 2014م ثم قام بعدها بتقديم العديد من الرامج الاسلامية على قنوات فضائية مثل قناة أبوظبي.