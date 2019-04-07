تراند اليوم : فيديو وفاة مشجع اهلاوي بعد هزيمة الأهلي

الخليج 365 – مصر

انتقل الى رحمة الله تعالى ، مشجع أهلاوي داخل مدرجات استاد لوكاس موريبي بجنوب افريقيا بعد خسارة النادي الاهلي اليوم.

ونشر إبراهيم فؤاد المحامي، علي صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وفاة مشجع توفي عقب هزيمة الأهلي اليوم من صن داونز.

وكتب فؤاد علي صفحته:”عبد الرحيم 59 سنه مات بسبب سكتة قلبية بعد ماتش الأهلي في المنيل – القاهرة..ياريت بس اللاعيبه تحب الأهلي 1% من حبنا ليه ، حب وصل لدرجة الموت !!”.

يذكر أن النادي الأهلي تلقى هزيمة قاسية أمام فريق صن داونز الجنوب أفريقي، بخماسية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد لوكاس موريبي بجنوب إفريقيا في ذهاب الدور الربع نهائي دورى أبطال إفريقيا.