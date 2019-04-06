إعلامي سعودي يكشف حقيقة خبر وفاة أحمد الشقيري - شاهد

كشف الإعلامي السعودي سعود مطلق الذيابي، يوم السبت، حقيقة الأخبار المنشورة حول وفاة أحمد الشقيري الإعلامي صاحب البرنامج الشهير "خواطر" الذي يبث عبر "ام بي سي".

ونقل الإعلامي الذيابي، في مستهل الأمر خبر يفيد بوفاة الإعلامي أحمد الشقيري، لكنه تراجع عن ما نشره واعتذر لمتابعيه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وكتب سعود مطلق الذيابي : "أبدي أسفي واعتذاري الشديدين للجميع لتسرعي بتمرير خبر غير حقيقي عن شائعة وفاة الإعلامي أحمد الشقيري".

وأضاف : "خدعت بصياغة الخبر ومصدره قبل التثبت والتأكد من عدم صحته".

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وتابع : "أسأل الله تعالى أن يطيل في عمره على طاعة الله وتمام العافيه وان يتجاوز عني فيما اقدمت عليه من خطأ غير مقصود".

وأحمد مازن أحمد أسعد الشقيري (19 يوليو 1973م، جدة) إعلامي سعودي من أصول فلسطينية بدأ بتقديم برامج فكرية اجتماعية ومضيف السلسلة التليفزيونية خواطر والمضيف السابق لبرنامج يلا شباب.

وألّف الشقيري برامج تلفازية حول مساعدة الشباب على النضج في أفكارهم والبذل في خدمة إيمانهم وتطوير مهاراتهم واكتشاف معرفتهم بالعالم وبدورهم في جعله مكاناً أفضل.