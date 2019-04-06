تفاصيل مفاجئة حول وفاة وتشييع الراقصة سوزي اللبنانية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من جنازة الراقصة اللبنانية سوزي، واللافت هو الفرح الذي سيطر على اجواء التشييع، حيث انه تم قرع الطبول والعزف على المزامير.

وأثار هذا الفيديو جدلا كبيرا بين المتابعين الذي اعتبروا ان هذا الأمر يعدّ انتهاكا لحرمة الميت، معترضين على طريقة التشييع غير المعتادة، والمعارضة للعادات والتقاليد التي اعتاد عليها المواطنين في يوم وداع الميت. وفق "موقع جنوبية"

سوزي هي من أشهر الشخصيات على مواقع التواصل، شخصية لاقت جدلاً واسعا إذ يتناقل رواد المواقع العديد من مقاطع فيديو الطريفة لها بهدف التسلية.

لكن إضافة إلى هذا الجانب هناك حقيقة لم يكن يدركها الكثيرين. فبهذه الكلمات عرفت سوزي عن نفسها في حلقة للنشر : “أنا اسمي سوزي، كلّ سبت بتلاقيني هون واقفي”.