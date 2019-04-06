رسمي ومختوم من الوزير “جداول امتحانات نهاية العام 2019” الترم الثاني لمحافظات مصر

– يبحث الجميع مع قرب انتهاء العام الدارسي الثاني لعام 2019 ، على معرفة مواعيد وجداول الامتحانات، لكى يستطيع الطلاب المذاكرة وتجميع المناهج التي سيخوضوا الامتحانات خلالها الفترة القادمة.

– وأهمية الجداول للمعلمين التي تمكناهم من إنجاز شرح المناهج، و وتقديم المراجعات النهائية للطلاب قبل الامتحانات.

-وكذلك أولياء الأمور لحرصهم على متابعة أولادهم وحثهم على المذاكرة، ومتابعة الأخبار التي تخص مواضيع الامتحانات وبحثهم عن الجداول في المديريات، حيث تعرض فيها مديرية في كل محافظة المواعيد التي تناسبها والتي تختلف من محافظة إلى أخري.

– حيث تم تحديد الفترة الزمنية التي سيكون فيها امتحانات المرحلة الابتدائية بجميع مراحلها من الصف الأول إلى السادس الابتدائي والتي ستبدأ في نهاية شهر أبريل الجاري في المدارس الحكومية وكذللك الخاصة.

-بينما حددت بداية شهر مايو موعد لبدء المرحلة الإعدادية، والتي ستكون في 5 مايو 2019،وكذلك التعليم الثانوي في بداية مايو .

– ووفقاً لتصريحات المتحدث الرسمي باسم الوزارة تم تحديد مواعيد الامتحانات لكل محافظة.

-وبناءا على ذلك يتم عمل جداول الامتحانات التي تناسب كل مديرية، من حيث تحديد الأيام المناسبة لظروفها ولكن مع مراعاة الإجازات الرسمية مثل: عيد شم النسيم وعيد العمال.

-ويترك للمديرية كذلك حرية اختيار المواد التي ترغب في البدء بها، من ثم يتبقى اعتماد الجدول بعد عرضه علي المحافظ وأخذ الموافقة، وستشهد الفترة القادمة اعتماد معظم المحافظات للجداول.

-واليوم سنتأول بعض المحافظات التي تم اعتماد جداول الامتحانات من قبل المحافظ ، وهى نتائج موثوقة وعليها الختم الرسمي للمحافظ والوكيل.

جدول نهاية العام 2019 للترم الثاني لمحافظات مصر مثل:الإسكندرية والإسماعيلية وبورسعيد و الدقهلية و الغربية.

1.محافظة الإسكندرية

جدول نهاية العام للترم الثاني2019 لمحافظة الإسكندرية للمرحلة الابتدائية.

2.جدول نهاية العام للترم الثاني لمحافظة الإسكندرية 2019 للمرحلة الإعدادية

2. لمحافظة الغربية.

1. جدول نهاية العام للترم الثاني 2019 للمرحلة الابتدائية.

3.محافظة بورسعيد

1.جدول نهاية العام للترم الثاني 2019 لمحافظة بورسعيد للمرحلة الابتدائية.

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2. جدول نهاية العام للترم الثاني 2019 للمرحلة الإعدادية لمحافظة بورسعيد .

4. محافظة الدقهلية

جدول نهاية العام للترم الثاني 2019 للمرحلة الابتدائية محافظة الدقهلية.



2. جدول نهاية العام للترم الثاني 2019 للمرحلة الإعدادية والثانوي لمحافظة الدقهلية.

5. محافظة الإسماعيلية

جدول نهاية العام للترم الثاني 2019 للمرحلة المرحلة الابتدائية

جدول نهاية العام للترم الثاني 2019 للمرحلة الإعدادية.

جدول الثانوية العامة

-ستبدأ عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، وسيوافق يوم السبت 8 يونيو وتستمر حتى الأربعاء 3 يوليو.