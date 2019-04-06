التقويم الدراسي السُعودي 1440| موعد اختبار نهاية العام والإجازات الرسمية

وضعت وزارة التعليم السعودية التقويم الدراسي 1439 لمدة خمس سنوات بدايةً من العام الدراسي الماضي 1438-1439هـ بالمملكة العربية السعودية، حيث قامت وزارة التعليم بإنشاء الخطة الزمنية للعام الدراسي الماضي ولمدة خمس سنوات مقبلة، وتم رفعه للمقام السامي من أجل اعتماده والموافقة عليه، وقد تمت موافقة خادم الحرمين الشريفين علي خطة التقويم المدرسي، ليصدر وزير التعليم الدكتور أحمد العيسي تعميماً بتطبيقه بكافة مناطق وإدارات التعليم بالمملكة، وقد بدأ العام الدراسي 1439-1440هـ يوم الأحد 22 سبتمبر 2018م الموافق لتاريخ 22 ذي الحجة 1439هـ.

ودعت الوزارة أولياء أمور الطلاب المستجدين للقيام بتسجيل أبنائهم في نظام نور 1439 للالتحاق بالعام الدراسي الجاري، وذلك وفقاً لـ فترات التسجيل في نظام نور المركزي، ويتم التسجيل من خلال رابط نظام نور تسجيل طالب جديد، ونوفر لكم من خلال موقع نجوم مصرية موعد إجازة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية ومواعيد الإجازات الرسمية والعطلات، وفي نهاية الموضوع نوافيكم بأخر مستجدات التعليم اليوم.

التقويم الدراسي 1439 – 1440هـ

أنشأت وزارة التعليم السعودية الخطة الزمنية الدراسية التي تتضمن موعد بدء الدراسة للفصل الدراسي الأول والثاني والإجازات الرسمية وغيرها من الأمور الأخرى قبل بدء العام الدراسي الماضي، حيث وضعت تقويماً دراسياً سارياً لمدة خمس سنوات دراسية، كما أرفقت الوزارة عدداً من القواعد المُنظمة للتقويم الدراسي خلال مدة الخمس سنوات، وقد تم بدء العام الدراسي الجديد اعتباراً من يوم الأحد 2 سبتمبر 2018 الموافق لتاريخ 22 ذي الحجة 1439هـ، ومن خلال الصورة التالية بإمكانكم التعرف على الآتي:

موعد بداية العام الدراسي الفصل الدراسي الأول. موعد إجازة اليوم الوطني للمملكة. بداية اختبار الفصل الدراسي الأول ضمن التقويم الدراسي 1439 هـ. بداية إجازة منتصف العام الدراسي. موعد بدء الفصل الدراسي الثاني. موعد بدء اختبارات الفصل الدراسي الثاني. موعد إجازة نهاية العام الدراسي 1440هـ.

القواعد المُنظمة للتقويم الدراسي 1440

وضعت وزارة التعليم خطة زمنية دراسية للعام الدراسي 1438-1439هـ، بالإضافة إلي عدد من القواعد المنظمة للتقويم الدراسي اعتباراً من العام الدراسي الحالي وحتي عام 1443هـ، وقد تمثلت قواعد التقويم الدراسي في أن تكون مدة الدراسة لكل فصل من الفصول الدراسية لا يقل عن 15 أسبوعاً، مضافاً إليها مدة الاختبارات سواء اختبارات منتصف العام أو نهاية العام، ولا تزيد مدة اختبارات الفصل الدراسي عن 15 يوماً، مع إمكانية تقديم موعد الاختبار النهائي لمدة لا تزيد عن أسبوع، ويتم ذلك في حالة الضرورة القصوى، أو بقرار من وزير التعليم.

وأن تكون مدة الإجازة ما بين الفصلين سبعة أيام أو أربعة عشر يوماً، ويتم تطبيق إجازة عيد الفطر وعيد الأضحى واليوم الوطني للمملكة علي المدارس والجامعات وما في حكمها ما يتم تطبيقه علي الموظفين بالوزارات ومصالح المملكة الحكومية الأخري، ومن الممكن أن يسبق الفصل الدراسي الأول والثاني أسبوعاً للتمهيد والتهيئة، بشرط ألا يؤثر علي مدة الدراسة، وذلك ضمن القواعد المنظمة لخطة التقويم الدراسي1439 هـ.

التقويم المدرسي السعودي للسنوات القادمة

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نظراً للأحوال الجوية التي تشهدها المملكة هذه الأيام، ووفقاً للتقارير الواردة عن هيئة الأرصاد وحماية البيئة والدفاع المدني، فقد تقرر تعليق الدراسة في عدد من المدارس والكليات والمعاهد بمناطق ومحافظات مختلفة بالمملكة العربية السعودية، ومن خلال نجوم مصرية يمكنكم التعرف علي تفاصيل وأسماء المدارس المعلن عن تعليق الدراسة بها من قبل وكالة تعليق الدراسة رسميا ليوم الخميس 29 جمادي الأولي 1439، وسط متابعة مستمرة لأخر أخبار التقويم الدراسي 1439 السعودي.

قواعد السلوك والمواظبة من وزارة التعليم

قامت وزارة التعليم بإصدار الدليل التنظيمي لقواعد السلوك والمواظبة، والدليل الإجرائي لقواعد السلوك الخاص بالمرحلة الابتدائية للعام الجاري 1439هـ، ومن خلال الملفات التالية يمكنكم التعرف علي التفاصيل ومحتويات كل دليل علي حدة.

وقد جاء ذلك بعد أن تم اعتماد دليلي قواعد السلوك والمواظبة للمرحلتين المتوسطة والثانوية بالأعوام السابقة، ومن يرغب في تسجيل نظام نور 1440 لأبنائه للالتحاق بالعام الدراسي الجديد، يمكنه ذلك من خلال دخول موقع نور المركزي وفقاً للمواعيد المحددة قبل انتهاء التسجيل، وسط متابعة نجوم مصرية المستمرة لأخر أخبار التقويم الدراسي بالمملكة.

تحديث 1 نوفمبر 2018: تسعى وزارة التعليم السعودية لتحقيق الانضباط المدرسي بالمدارس من خلال عدداً من القواعد الواجب الالتزام بها، ولكن؛ ماهو دور أولياء الأمور في تحقيق الانضباط المدرسي؟ وهنا يجب العلم بأن ولي الأمر يلعب دوراً هاماً في تحقيق الانضباط من خلال تحفيز الأبناء على الذهاب إلى المدرسة، وإعلامهم بأهمية التعليم، وتشجيعهم على الاشتراك في الأنشطة المدرسية المختلفة، ومساعدتهم على تحديد أهدافهم في المستقبل، ومتابعة الغياب والحضور مع المدرسة، ومعرفة أصدقائهم، ومن خلال الصور المرفقة بالمقال عبر موقعنا موقع نجوم مصرية، يمكنكم التعرف على التقويم الدراسي 1440.

تحديث 16 ديسمبر 2018: وفقاً للخطة الزمنية الموضوعة من قبل وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية للعام الدراسي الحالي 1439 – 1440هـ، فسوف تبدأ فترة اختبارات الفصل الدراسي للمرحلتين المتوسطة والثانوية اعتباراً من اليوم الأحد الموافق لتاريخ 9 ربيع الثاني 1440هـ، وتستمر الدراسة للمرحلتين (الابتدائية، رياض الأطفال) بحيث تنتهي الفترة التقويمية الثانية في المرحلة الابتدائية مع نهاية فترة اختبارات منتصف العام للمرحلتين (المتوسطة، الثانوية) وذلك وفق ما جاء بخطة التقويم الدراسي السعودي 1439-1440هـ.

موعد اختبارات نهاية العام

وفقاً للتقويم الدراسي السعودي أو الخطة الزمنية الواردة بتعميم الدراسة لتنظيم مواعيد الإجازات ومواعيد بدء العام الدراسي ونهايته للعام الدراسي الجاري، فمن المقرر أن تبدأ اختبارات الفصل الدراسي الثاني لطلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية في الموعد التالي:

يوم الأحد بتاريخ 16 شعبان 1440هـ الموافق لتاريخ 21 أبريل 2019م.