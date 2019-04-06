حقيقة وفاة فيفي عبده بعد أسابيع من تدهور صحتها

تناقلت بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، مساء السبت، نبأ وفاة الفنانة المصرية فيفي عبده فى مستشفى بالمهندسين، بعد تدهور حالتها الصحية بشكل مفاجئ، إلا أن مصادر مقربة نفت صحة هذا الخبر جملة وتفصيلا.

وفي وقت سابق، نشرت الفنانة فيفى عبده، على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" مقطع فيديو لـ"شيرين عبدالوهاب" وهى تغنى اغنية "ماشربتش من نيلها" وتبكى وتدعى لمصر بالخير.

وعلقت الفنانة المصرية بقولها: "محنة و تزول إن شاء الله يا شيرين. كلنا بنحب بلدنا العظيمة ام الدنيا مصر".

يشار إلى أن فيفي عبده ظهرت للمرة الأولى في السينما بأدوار صغيرة وكان أول عمل فني فعلي لها في فيلم من عظماء الإسلام عام 1970، ثم توالت أدوارها في السينما كما الرقص الشرقي.