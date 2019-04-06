تراند اليوم : وفاة الدكتور سيف جنان (الحقيقة الكاملة)

الخليج 365 – العراق

نشرت الحساب الرسمي للدكتور سيف جنان عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” مقطع فيديو ينعى فيه الراحل الدكتور سيف جنان.

وكتب على الفيديو “ببالغ الحزن ننقل تفاصيل مجلس عزاء الدكتور سيف جنان ادارة الصفحة” .

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حيث انهالت التعليقات الحزينة والأليمة على خبر الوفاة من قبل جمهور ومتابعي الدكتور عبر حسابه على الفيس بوك .

لكن سرعان ماعلق عليها الدكتور سيف قائلاً : “اسمعوا الرسالة والهدف من الحلقة، حياتنا قصيرة ياناس وحوالينا كثير حقد وطمع واذية وتعليقات سلبية وطائفية دمرت حياتنا ، لازم نحب بعضنا البعض محبة اخوية حقيقية حتى نعيش حياة افضل، كم شخص جرحك؟ واذاك؟ واهانك؟ وبعده مستمر، هذه كانت رساله محبة لهم ان الحياة بخار وسراب، مجرد تذكير ولو تضمنت موتي . احبكم جداً واكرر اعتذاري”.