حقيقة وفاة الداعية الإماراتي وسيم يوسف جراء حادث سير مروع

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي اليوم السبت، أنباء تفيد بوفاة الداعية الإماراتي وسيم يوسف جراء حادث سير تعرض له، ما أدى لإصابته ثم وفاته في احد المستشفيات.

لكن لم تصدر من وسائل إعلام رسمية تؤكد نبأ وفاة وسين يوسف أحد أشهر الدعاة في الإمارات، حيث سننقل لكم الحقيقة من المصادر الرسمية فور توفرها.

يذكر أن مواقع التواصل الاجتماعي تحدثت أن الداعية الإماراتي وسيم يوسف قد نُقل إلى أحد المستشفيات عقب الحادث، حيث وضع في غرفة العناية المركزة قبل أن يدخل في حالة غيبوبة قبل أن يتوفى بالمستشفى.

وذكرت صحيفة "دروازة" الكويتية، الداعية الراحل وافته المنية بعد دخوله في غيبوبة منذ ساعات فجر اليوم إثر الحادث الأليم، ووسيم يوسف داعية إسلامي أردني-إماراتي، وخطيب وإمام بمسجد الشيخ زايد الكبير ولد 29 يونيو 1981 في إربد بالأردن.