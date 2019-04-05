تراند اليوم : هل غدا اول شعبان 6/4/2019 ؟! — دار الافتاء

الخليج 365 – مصر

أعلنت دائرة الافتاء المصريةُ أن بعد غد الأحد الموافق السابع من شهر إبريل لعام ألفين وتسعة عشر ميلاديًّا هو أول أيام شهر شعبان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ واربعين هجريًّا.

حيث استطلعت هلالَ شهرِ شعبان لعام 1440 هجريًّا بعد غروب شمس يوم الجمعة التاسعِ والعشرين من شهر رجب الموافق الخامس من شهر إبريل لعام ألفين وتسعة عشر ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ فى أنحاء الجمهورية.

وقد تحقَّقَ لديها شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة عدم ثبوتِ رؤية هلالِ شهر شعبان لعامِ ألفٍ وأربعمائةٍ واربعين هجريًّا بالعين المجردةِ.