تراند اليوم : متى اول شعبان 2019 في مصر وفلسطين والسعودية والامارات وقطر...

الخليج 365 – مصر

أعلنت جمهورية مصر العربية قبل قليل تعذر رؤية هلال شهر شعبان المبارك اليوم الجمعة ، وعليه يكون أول أيام شهر شعبان هو يوم الأحد القادم الموافق 7 ابريل 2019 .

كما وأعلنت دولة فلسطين عن تعذر رؤية هلال شهر شعبان اليوم الجمعة ، وعليه يكون أول ايام شهر شعبان هو يوم الاحد القادم السابع من نيسان الجاري، هو غرة شهر شعبان، أعاده الله على الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

حيث استطلعت هلالَ شهرِ شعبان لعام 1440 هجريًّا بعد غروب شمس يوم الجمعة التاسعِ والعشرين من شهر رجب الموافق الخامس من شهر إبريل لعام ألفين وتسعة عشر ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ .

وقد تحقَّقَ لديها شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة عدم ثبوتِ رؤية هلالِ شهر شعبان لعامِ ألفٍ وأربعمائةٍ واربعين هجريًّا بالعين المجردةِ.