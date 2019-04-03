حقيقة وفاة فتحية كردوغة في حادث سير

توفيت الإذاعية فتحية علي بوكردوغة المحجوب، مساء الأربعاء، متأثرة بإصابتها في حادث مروري وقع على الطريق المؤدي من منطقة أرض زواوة إلى عمارات السبخة بمنطقة الصابري في مدينة بنغازي.

وأُسعفت بوكردوغة إلى مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث‘ لكن إصابتها البالغة في الرأس، أدت لوفاتها بعد 10 دقائق من وصولها إلى المستشفى، ومحاولة الأطباء إنقاذ حياتها.

كردوغة خريجة معهد الخدمة الاجتماعية قسم الرعاية الاجتماعية العام 1996، وباشرت العمل كاختصاصية اجتماعية في مدرسة ثانوية، وكانت تسعى للحصول على الدراسات العليا لنفس التخصص، وكانت تعشق العمل الإذاعي.

بدأت كردوغة العمل عبر الراديو في 2004 من خلال برنامج «مع الأسرة» الذي كانت فيه عضوًا اجتماعيًّا، بعد أن قدمها للعمل المخرج الأستاذ فهيم الشريف وبعد ذلك بدأت تجربة الإعداد والتقديم عبر إذاعة «بنغازى المحلية» في برنامج «شؤون عائلية» مع الإذاعية سلمى نجم التي كانت في تلك الفترة تقدم برنامج «صباح الخير أول جماهيرية» عبر المرئية وكانت ضيفًا في أغلب الحلقات.

كانت بدايتها الفعلية بعد أحداث فبراير 2011، حيث قدمت برنامج «أوراق اجتماعية» في «راديو ليبيا الحرة» في أبريل 2011، وكانت ضمن طاقم العمل لإذاعة «ليبيا الأرضية».