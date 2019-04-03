تراند اليوم : شاهد فيديو هاله صدقي المسرب 3/4/2019 “بشتغل مع الجرابيع” (كامل)...

الخليج 365 – مصر

اثارت مواقع التواصل الاجتماعي بفيديو مسرب للفنانة هالة صدقي تشتم الوسط الفني في جمهورية مصر العربية وتصفهم بالجرابيع” الامر الذي أثار غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير .

حيث نفت الفنانة هالة صدفي ما جرى بالفيديو المسرب لها .

وأضافت صدقى: “أن اللغة التى ظهرت فى الفيديو لم تكن لغتى على الإطلاق”، خاصة أن الجميع يعلم لغتى ولهجتى وطريقة حديثى مع الناس، فضلاً عن أن الفيديو يسىء إلى زملائى والعاملين بالصناعة، وهل من الغباء أن أقوم بتسجيل فيديو شتيمة فى زمايلى والصناعة “اللى باكل منها عيش؟”.

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وأردفت هالة: أنا أعلم جيدًا من الذى يحاول إيذائى والحقيقة أن الجميع يعلم من “هو”، لافتة إلا أن هناك “برامج” على الإنترنت تفبرك الصوت وتضع أصواتًا للناس على مقطوعات أو فيديوهات وخلافه، تتسبب فى إيذاء الناس وتجعلهم عرضه للنهش فيهم بدون وجه حق، مضيفة أن خبراء الصوت أكدوا أنه بعيد تمامًا عن صوتى الحقيقى، خاصة بعدما تقدمت ببلاغ لمباحث الإنترنت.