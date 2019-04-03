تراند اليوم : video فيديو وزيرة الثقافة الجديدة – شاهد فضيحة وزيرة الثقافة...

الخليج 365 – الجزائر

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر بفيديو فضيحة جديدة لوزيرة الثقافة الجزائرية الجديدة وهي ترقص في ملهى ليلي ، حيث جرى تداول الفيديو بشكل مكثف خلال الساعات الماضية .

حيث اثارت وزيرة الثقافة الجديدة مريم مرداسي الجدل عبر وسائط التواصل الاجتماعي وتضاربت الاراء حول تعينها في منصب وزاري فيما قام البعض بالدخول الى حسابها على الفايسبوك وشرعو في نشر بعض صورها القديمة حين كانت تشغل منصب مديرة دار النشر كما استغرب البعض ان تعين الوزيرة الجديدة التي كانت تنشر صورا للحراك الشعبي و بعض الفيدوهات الساخرة حول رئيس الجمهورية علما ان مريم مرداسي تم تعينها ليلة الاحد وزيرة للثقافة خلفا للوزير السابق عز الدين ميهوبي .

وردت وزير الثقافة الجديدة على منتقديها في فايسبوك قائلة “غاضتني عمري راني رافدة إسم ولقب..ومورايا عائلة ” .