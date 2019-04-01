شاهد: فيديو مريم مرداسي الذي أثار ردود فعل مختلفة - وزيرة الثقافة الجزائرية الجديدة

عبرت وزيرة الثقافة، مريم مرداسي، عن اعتزازها وشرفها، في أن تكون أصغر وزيرة في الحكومة جزائرية، وذلك خلال حفل تسليم المهام بينها وبين وزير الثقافة السابق، عز الدين ميهوبي.

وقالت مريم مرداسي: "أفتخر وأعتز في أن أكون أصغر وزيرة جزائرية، وأتمنى أن أمثل فئة الشباب أحسن تمثيل".

وأكدت أن قطاع الثقافة يتطلب العمل الكبير، مشيرة أنها باشرت في دراسة عديد الملفات، وستعمل على تقديم إضافات، لرقي الثقافة الوطنية”. وفق "النهار"

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وردت وزيرة الثقافة لى منتقديها والذين شنوا ضدها وضد عائلتها حملة مسيئة، أنها ستعمل على رد الاساءة بالعمل، حيث قالت مرداسي "منذ اعلان تنصيبي كوزيرة للثقافة، شنت حملة مسيئة ضد اسمي واسم عائلتي، سأرد عليها بالكد والعمل”.

وأضافت: "أنا ابنة عائلة قسنطينية محافظة، وكل أفرادها محترمون، لهذا احترمونا مثلما يريد أي شخص أن يحتر".