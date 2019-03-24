حقيقة وفاة فيفي عبده في المستشفى بعد تدهور حالتها الصحية

استقرت حالة الفنانة المصرية فيفي عبده بعد وعكة صحية ألمت بها مؤخرًا وانتشار شائعة وفاتها في المستشفى، حيث شاركت عبده صورة لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق "انستغرام"، أثناء خضوعها لجلسة تصوير.

في سياق آخر، حرصت الفنانة فيفي عبده على مساندة المطربة شيرين عبدالوهاب، في أزمتها الأخيرة، واتهامها بالتطاول على مصر في أثناء حفلها، الذي أقيم الأسبوع الماضي بالبحرين.

ونشرت "فيفي" صورة لشيرين عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وكتبت: "شيرين بنت مصر ولم تقصد الإساءة ولا يمكن أن يشكك أحد في مصريتها وحبها لمصر وحبنا ليها"، حيث أعلنت نقابة المهن الموسيقية عن إجراء تحقيق مع الفنانة شيرين عبدالوهاب يوم الأربعاء المُقبل. وفق "مصراوي"

ظهرت الفنانة فيفي عبده للمرة الأولى في السينما بأدوار صغيرة وكان أول عمل فني فعلي لها خلال فيلم "من عظماء الإسلام" عام 1970، ثم توالت أدوارها في السينما، وفي السنوات الأخيرة توالى ظهورها في العديد من الأعمال التلفزيونية.