نتيجة استخراج شهادة الاساس ولاية نهر النيل برقم الجلوس 2019

أكد مختار محمد مختار مدير الإدارة العامة للامتحانات والتقويم بوزارة التربية والتعليم السودانية، أن امتحانات شهادة الأساس 2018 بالسودان، لم تسجل أي مشاكل أو شكاوى من جانب طلاب الصف الثامن، مشيرا إلى حسن سير عملية الامتحانات، كما أن أغلبية الامتحانات كانت في مستوي الطالب المتوسط .

النتائج هنـــا أو هنـــا

من جهتها، كشفت حكومة ولاية نهر النيل عن إعلان نتيجة شهادة مرحلة الأساس الخميس، في وقت اعلنت فيه عن إكتمال الترتيبات لإفتتاح قناة نهر النيل الفضائية .

وقال الفريق الطيب المصباح والي ولاية نهر النيل في تصريح لـ(smc) ان نتيجة الامتحان لهذا العام مبشرة جداً.

وفي سياق متصل أعلن المصباح عن بدء البث المباشر لفضائية نهر النيل علي قمر عرب سات يوم الخميس المقبل تزامناً مع إعلان نتيجة الصف الثامن أساس.