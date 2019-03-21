تريند اليوم : غفران تكشف حقيقة ظهورها بدلًا من منى فاروق في «قيد عائلي»: مبمثلش مكان حد

يعكف صناع مسلسل «قيد عائلى» على الانتهاء من تصوير العمل والتجهيزات النهائية له، ومسابقة الزمن لعرضه خلال الأيام القليلة المقبلة، على شاشة قناة «سى بى سى»، فى محاولة منهم لتجاوز الأزمات التى لحقت بهم خلال فترة تصويره الأولية، سواء ما جرى للفنانة ميريهان حسين، التى كانت تعرضت لعقوبة السجن بسبب قيادتها للسيارة فى حالة سُكر، والتعدى على موظف عام أثناء تأدية عمله فى أحد الأكمنة المرورية بالقاهرة، لمدة أسبوعين، حسبما جاء بالمضر المحرر ضدها، ثم تمت خفيف العقوبة الأساسية عنها والتى كانت عامين ونصف العام، وكذلك أزمة الفنانة الشابة منى فاروق، التى أُلقِى القبض عليها هى الأخرى؛ لاتهامها بنشر الفسق والفجور، بعد انتشار عدد من الفيديوهات الجنسية لها برفقة زميلتها شيما الحاج والمخرج خالد يوسف.

هاتان الأزمتان جعلتا البعض يرجح حذف مشاهد منى فاروق من المسلسل بالكلية، وهو ما نفاه مؤلف العمل، السيناريست محمد رجاء، في تصريحات لـ«اليوم الجديد» الذى أكد أن كل ما تم تداوله مؤخرًا بشأن حذف مشاهدها غير صحيح، وأنه فى الأساس لا يستطيع حذف هذه المشاهد؛ لأن دورها يعد واحدًا من أهم الأدوار الشبابية الرئيسية بالعمل، خاصًة أن المسلسل يدور حول 5 شباب رئيسيين من بينهم شخصية التى كان من المقرر أن تجسدها منى.

وكانت بعض الأنباء قد أشارت إلى أن الممثلة غفران هى من ستجسد الشخصية ذاتها، التى كانت مخولة لمنى فاروق، تلك المزاعم لم يؤكدها أو ينفها أى من صناع العمل، وللمفارقة، كانت غفران قد جمعها من قبل عمل وحيد بمنى وهو مسلسل «الأب الروحى».

وللوقوف على حقيقة الاستعانة بغفران بديلة عن منى فاروق، تواصلت «اليوم الجديد» مع الأولى، والتى أكدت بدورها حقيقة مشاركتها فى مسلسل «قيد عائلى»، معبرة عن غضبها من كل الأخبار التى أشارت إلى أنها ستأخذ مكان زميلتها، مشيرة إلى أنه لا يجب طرح مثل هذه الأمور، على حد قولها، مُضيفة: «من يتحكم فى اختيار الممثلين، هى الجهة الإنتاجية فقط، ولا علاقة لى كممثلة بذلك».

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وبسؤالها عن الشخصية ذاتها، بعيدًا عن كواليس اختيارها، أكدت غفران لـ«اليوم الجديد» أنها نالت إعجابها، دون النظر لمن كان سيقدمها من قبلها، لذلك قررت تجسيدها.

وعن «قيد عائلى»، فهو عودة لعدد من الفنانين للساحة الدرامية، مثل عزت العلايلى، وبوسى، وتشاركهما ميرفت أمين، ومحمد عز، ومهند حسنى، وسيمون، ورامى وحيد، وريم البارودى، ونضال الشافعى، وصلاح عبد الله، ودنيا عبد العزيز، ومنة فضالى، ومحمد نجاتى، ومحمد رياض.