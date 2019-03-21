تريند اليوم : تونسية الأصل.. «رنا هويدي» خامس شخصية بفيديوهات المخرج الشهير الإباحية

ألقت قوات الأمن، اليوم الأربعاء، القبض على الإعلامية رنا هويدي؛ وذلك لتورطها بقضية الفيديوهات الإباحية الخاصة بمخرج شهير، وذلك أثناء محاولتها الهروب خارج مصر، صباح اليوم.

ونرصد من خلال هذا التقرير 6 المعلومات عن الإعلامية رنا هويدي.

ـ هي إعلامية مصرية من أصول تونسية، وعاشت حياتها بمصر، وتخرت من كلية إعلام جامعة القاهرة.

ـ درست "رنا" التمثيل والإخراج، وشاركت بالتمثيل وأخرجت فيلم «لقمة عيش».

ـ لقبت بأصغر إعلامية في الوطن العربي في بداياتها الإعلامية، حيث كانت قارئة أخبار على قناة البغدادية عام 2014.

ـ عملت بقناة الغد العربي عام 2015، لتقدم، برنامج «يوم جديد»، وبعدها انتقلت إلى MBC مصر، عام 2017 لتقدم «حديث المساء».

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ـ تم تكريمها في مؤتمر المرأة المصرية "تاج على الرأس" ومؤمر صناع الخير؛ تقديرًا لأعمالها الخيرية.