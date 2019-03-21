اغانى عيد الام للاطفال 2019 - اغنيه عن عيد الام

قرر بعض الفنانين التعبير عن حبهم لوالداتهم بطريقتهم الخاصة عن طريق طرح أغنية مخصصة لهذا اليوم، كما حرصت بعض النجمات الأمهات على التعبير عن معاناة كل أم مع أطفالها، من خلال عمل غنائي أيضًا، ونرصد فيما يلي أحدث أغنيات يوم الأم التي طُرحت خلال الأيام القليلة الماضية.

من جهته، طرح الفنان الإماراتي حسين الجسمي أغنية جديدة من ألحانه بعنوان "أمي" عبر قناته باليوتيوب، وهي من كلمات علي الخوار، وتقول بعض كلماتها: "يا أمي يا غلا الدنيا وأصدق عاطفة في الكون.. وأدفى حضن يحضنني وأكبر قلب يحويني".

بدورها، طرحت المطربة لطيفة أيضًا أغنية جديدة بعنوان "أمي"، وصورتها على طريقة الفيديو كليب، وظهرت فيها وهي تعزف على البيانو وخلفها صورة تجمعها بوالدتها، والأغنية من كلمات أحمد سامي ورامي جمال الدين وألحان وتوزيع إسلام صبري والكليب إخراج أحمد جمال.

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وأخيرًا أبدعت الفنانة الشابة علا رشدي في أغنية جديدة للأم، حيث خاضت تجربة الغناء لأول مرة من خلال أغنية "عايزة هدنة" التي طرحتها مساء الثلاثاء، تزامنًا مع عيد الأم.

وناقشت من خلالها معاناتها مع أبنائها من زوجها الفنان أحمد داود، وذلك في إطار كوميدي، والأغنية من كلمات شادي ألفونس وتوزيع جورج يعقوب والكليب من إخراج هادي بسيوني.