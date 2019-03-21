مواعيد امتحانات أخر العام الدراسي 2019 لجميع الصفوف الدراسية (نقل وشهادات)

كل عام وحضراتكم بخير، بمناسبة أقتراب موسم أمتحانات أخر العام الدراسي للعام الدراسي الجاري 2018/2019، حيث أنه وفقاً للخريطة الزمنية المعتمدة من قبل المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي فإن امتحانات أخر العام الدراسي للعام 2018/2019، سوف تبدأ مع بداية شهر مايو المقبل، لصفوف النقل والشهادة الإعدادية.

حيث جاء بالخريطة الزمنية المعتمدة من قبل المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي التسلسل الزمني لمواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني كالتالي :

* 4 مايو 2019 تبدأ امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية.

* 11 مايو 2019 تبدأ الامتحانات العملية للدبلومات الفنية ويتم استكمالها بعد انتهاء الامتحانات النظرية.

* 18 مايو 2019 تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية وتنتهي في 30 مايو ثم يتم بعدها استكمال الامتحانات العملية.

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* 8 يونيو 2019 تبدأ امتحانات الثانوية العامة وتستمر حتى الثالث من يوليو 2019.

ووفقاً للخريطة الزمنية المعتمدة فإنه يحظر بدء الامتحانات في شهر أبريل المقبل حيث تؤكد الخريطة الزمنية على ضرورة بدء الامتحانات في الفصل الدراسي الثاني من يوم السبت الموافق 4 مايو 2019 في صفوف النقل والشهادة الإعدادية بالتزامن مع استمرار الدراسة في الصف الأول الابتدائي ومرحلة رياض الأطفال حتي 30 مايو 2019.

وقد أتاحت وزارة التربية والتعليم لمديريات التربية والتعليم الحرية في وضع جداول الامتحانات وتحديد مواعيد الامتحانات بما يتناسب مع إمكانيات كل مديرية تعليمية والكثافة الطلابية بها، حيث من المتوقع بدء الامتحانات في الأسبوع الأخير من شهر أبريل المقبل وبدء الامتحانات العملية قبل ذلك بأسبوع حتى يكون هناك متسع من الوقت أمام تلك المديريات التعليمية بنهو أعمال الامتحانات بها على الوجه الأكمل.