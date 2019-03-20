رسائل عيد الام 2019 - كل عام وانتي بخير امي

قرر بعض الفنانين التعبير عن حبهم لوالداتهم بطريقتهم الخاصة عن طريق طرح أغنية مخصصة لهذا اليوم، كما حرصت بعض النجمات الأمهات على التعبير عن معاناة كل أم مع أطفالها، من خلال عمل غنائي أيضًا، ونرصد فيما يلي أحدث أغنيات يوم الأم التي طُرحت خلال الأيام القليلة الماضية.

الرسائل في الأسفل

من جهته، طرح الفنان الإماراتي حسين الجسمي أغنية جديدة من ألحانه بعنوان "أمي" عبر قناته باليوتيوب، وهي من كلمات علي الخوار، وتقول بعض كلماتها: "يا أمي يا غلا الدنيا وأصدق عاطفة في الكون.. وأدفى حضن يحضنني وأكبر قلب يحويني".

بدورها، طرحت المطربة لطيفة أيضًا أغنية جديدة بعنوان "أمي"، وصورتها على طريقة الفيديو كليب، وظهرت فيها وهي تعزف على البيانو وخلفها صورة تجمعها بوالدتها، والأغنية من كلمات أحمد سامي ورامي جمال الدين وألحان وتوزيع إسلام صبري والكليب إخراج أحمد جمال.

وأخيرًا أبدعت االفنانة الشابة علا رشدي في أغنية جديدة للأم، حيث خاضت تجربة الغناء لأول مرة من خلال أغنية "عايزة هدنة" التي طرحتها مساء الثلاثاء، تزامنًا مع عيد الأم.

وناقشت من خلالها معاناتها مع أبنائها من زوجها الفنان أحمد داود، وذلك في إطار كوميدي، والأغنية من كلمات شادي ألفونس وتوزيع جورج يعقوب والكليب من إخراج هادي بسيوني.

رسائل عيد الأم:

إلى أغلى وأعز الناس سنة مباركة يا تاج الرأس.

يا أغلى ما في الكون يومك أحلى وأجمل يوم يجمعنا كلنا حوليك دوم.

تهئنة مليانة ورد وفل أرسلها قبل عيدك ما يهل يا أمي عشان أكون قبل الكل.

باقة ورد من حديقة قلبي أنثرها بين كفيك وأقول لك بحبك يا أمي.

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أنا لي قلب ما يقسى، ولي عقل ما ينسى، ولي أم دونها ما أسوى.

الليل له آخر، والعمر له آخر بس بصراحة حبك لنا ما له آخر، نحبك يا أمي.

سامحيني لو كنت عنك غايب يا أمي يا ست الحبايب.

لو كان عندي كثير هموم وكان عندي الشغل بالكوم بين حضنك كل شيء بيهون يا أمي.

مرت سنة بكل ما فيها وجاءت سنة أحلى ما فيها أنّك ما زلت معي يا أمي.

أحلى الأعياد عيدك وأروع القلوب قلبك وأنا جايبلك هدية لا تنفع لغيرك يا أمي.

أمي يا شمعة الكون العالم كله يحتفل بهاليوم وأنا من بين هالجموع أقولك كل عام وأنتِ بخير دوم.

أمي حياتي معك حلوة وفي يومك يا أجمل وردة لو أقدر أهديكي عمري بيع وشروة.

أمي ما أتصور حياتي من دونك، العمر ما يحلى غير بوجودك وكل ما يمر عيدك بحضورك أدعي ربي ما يحرمني وجودك، كل عام وأنتِ بخير.

أمي أنت حبك عن جميع الناس غير، بعتلك أجمل تهاني مع أجمل طير ينغملك ويقولك: كل عام وأنتِ بألف خير يلي بوجودك بيننا على طول يعمّ الخير.

أمي يا رب تكوني سالمة سنة بعد سنة وأحتفل بيومك كل سنة أجمل من سنة.