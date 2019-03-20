تراند اليوم : (كاملة) اسماء الفائزين بشقق الاسكان الاجتماعى الاعلان العاشر (10) 2019...

الخليج 365 – مصر

أعلنت مى عبد الحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى، أن نتائج شقق الاسكان الاجتماعي 2019 الخاصة بالاعلان العاشر سيتم الاعلان عنها خلال شهر مارس 2019 لجميع المتقدمين للفوز بشقق الاسكان الاجتماعي الاعلان العاشر في محافظة أكتوبر الجديدة، حدائق أكتوبر، بدر، العاشر من رمضان، العبور الجديدة، المنيا الجديدة، السادات، الغردقة ، حصريا بالرقم القومي والاسم ثلاثي ورقم التسجيل عبر موقع صندوق الاسكان والتعمري.

قال المهندس صلاح حسن، رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات الإسكان الإجتماعي، إنه يجرى إعلان أسماء الحاجزين المستوفيين لشروط الإعلان العاشر من الإسكان الاجتماعي خلال شهر إبريل المقبل، كما سيتم إعلان منهم داخل الأولوية ومن هم خارجها.

وأضاف حسن، لمصراوي، الثلاثاء، أنه يجرى حاليا مراجعة ملفات المواطنين الذين تقدموا للحجز خلال شهر نوفمبر وديسمبر الماضي، لافتًا إلى أنه عدد المواطنين الذين سدادو مقدم الحجز وصل إلى 240 ألف مواطن.

وأشار إلى أن المواطنين من هم خارج الأولوية في الإعلان العاشر والذين من المقرر إعلان أسماؤهم، يمكن لهم الانتظار للتقديم في الإعلان المقبل أو سحب مقدم الحجز.

وطرحت وزارة الإسكان 60 ألف وحدة سكنية بالإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي، نهاية 2018، ليتم تسليمها بعد 30 شهرًا، بمدن: “أكتوبر الجديدة –حدائق أكتوبر – العبور الجديدة – السادات – الغردقة – بدر – العاشر من رمضان – المنيا الجديدة”.

وشملت الوحدات المطروحة للحجز غرفتين وصالة بمساحة تصل إلى75 مترًا بسعر 185 ألف جنيه، و3 غرف وصالة، بمساحة تصل إلى 90 مترًا، بسعر 225 ألف جنيه، بجانب وديعة الصيانة وتمثل 5% من قيمة الوحدة.

نتيجة شقق العاشر للاسكان الاجتماعى 2019 :-

قوائم بالاسماء الكاملة لجميع مستحقي قرعة العاشر للاسكان الاجتماعي 2019 ، ننشرها لكم اليوم من خلال المقال التالي ، الذي يضع بين ايديكم رابط مباشر للفحص والاستعلام عن نتيجة الاعلان العاشر للاسكان الاجتماعى 2019 بالرقم القومي او رقم التسجيل في شقق الاسكان الاجتماعي الكترونيا .

أكد صندوق التمويل العقاري في جمهورية مصر العربية بالتعاون مع وزارة الاسكان أن نتائج واسماء جميع الفائزين في شقق الاسكان الاجتماعي للاعلان العاشر للعام 2019 سيتم الاعلان عنها خلال الايام القليلة القادمة عبر موقع التمويل العقاري عبر الانترنت برقم القومي لجميع المتقدمين .

كما وأوضحت وزارة الاسكان أن الوزارة لا تزال في عمليات التدقيق النهائي لاسماء الفائزين بشقق الاسكان للاعلان العاشر، مشيراً إلى أنه وخلال الايام القليلة القادمة ستعلن عن عدة مشاريع اسكانية هامة في عدد من المحافظات المصرية .

اسماء الفائزين بشقق الاسكان الاجتماعى الاعلان العاشر من خلال الرابط التالي .

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يذكر أن وزارة الإسكان طرحت عدد 60 ألف وحدة سكنية في (أكتوبر الجديدة، حدائق أكتوبر، بدر، العاشر من رمضان، العبور الجديدة، المنيا الجديدة، السادات، الغردقة)

اماكن شقق الاسكان الاجتماعي الاعلان العاشر www mff gov eg

طرحت وزارة الإسكان عدد 60 ألف وحدة سكنية في أكتوبر الجديدة، حدائق أكتوبر، بدر، العاشر من رمضان العبور الجديدة، المنيا الجديدة، السادات، الغردقة)، وتسهيلاً على مواطني تلك المناطق تم زيادة ساعات عمل مكاتب البريد والتابع لها وعددها 160 مكتب بريد، لتبدأ العمل في الساعة الثامنة صباحاً وتنتهي في العاشرة مساءا، وذلك لتفادي الطوابير والازدحام.

وأشارت إلى أن أهم ما يميز الإعلان العاشر هو توافر وحدات بمساحات مختلفة، حيث هناك وحدات نظام غرفتين وصالة، ووحدات نظام 3 غرف وهو ما يتلاءم مع دخل وإمكانيات المواطنين فى الشريحة الواحدة.

وتابعت الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، أن هناك مزايا أخرى للإعلان العاشر تتلخص فى إمكانية تقسيط المقدم على 30 شهرًا، وهو ما كان يمثل تحديًا واضحًا أمام المواطنين فى دفع إجمالى مقدم الوحدة خلال 3 أيام، وهى الفترة التى كان يحددها البنك أو جمعية التمويل. ونشير إلى أن الالاف من المواطنين يبحثون عن نتيجة قرعة الإسكان الاجتماعي الإعلان العاشر من أجل الاستعلام عن أسماء الفائزين بوحدات الإسكان الاجتماعي الإعلان العاشر، والتي بات الإعلان عنها قريبا جدا، حيث يمكنك الاستعلام عن قرعة الإسكان الاجتماعي إلكترونيا فور الإعلان عنها.

حيث أعلنت وزارة الإسكان عن طرح وحدات سكنية “60 ألف وحدة” ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي الإعلان العاشر في عدد من المدن الجديدة، وهي:”أكتوبر الجديدة، حدائق أكتوبر، بدر، العاشر من رمضان، العبور الجديدة، المنيا الجديدة، السادات، الغردقة”.

مساحات وأسعار وحدات الاسكان الاجتماعي الإعلان العاشر

يتوافر نموذجين من وحدات الإسكان الاجتماعي بأسعار مختلفة ومتباينة حسب مساحات كلا منهم:

وحدة 90 متر: تتكون من “3 غرف وصالة”، بسعر 225 ألف جنيه، علما بأن مقدم الحجز 14 ألف حنيه.

وحدة 70 متر: مكونة من “غرفتين وصالة”، بسعر 185 ألف جنيه، علما بأن مقدم الحجز 10 الالاف جنيه.

شروط الحصول على شقق الاسكان الاجتماعي الإعلان العاشر

أما عن شروط الحصول على شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان العاشر، فقد أعلنتها وزارة الإسكان كما يلي:

ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عام. لا يمكن التقديم للحصول على أكثر من شقة. ألا يكون المتقدم قد حصل سابقا على وحدة سكنية في الإسكان الاجتماعي من قبل”دار مصر، سكن مصر،….”. لا يكون لديه سكن تمليك. لا يكون قد حصل أحد أفراد الأسرة على قرض أو شقة من الإسكان الاجتماعي من قبل. أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة التي يريد التقديم فيها، أو من محافظة مجاورة. يتم السداد على 20 عام حسب نظام التمويل العقاري.

قرعة الإسكان الاجتماعي الإعلان العاشر

وهناك الالاف المواطنين ممن انطبقت عليهم الشروط قد قدموا في قرعة الإسكان الاجتماعي الإعلان العاشر بشكل إلكتروني عبر شبكة الإنترنت عن طريق زيارة موقع صندوق الإسكان الاجتماعي أملا في الحصول على وحدة سكنية، وقد أعلن وزير الإسكان عن موعد الإعلان عن أسماء الفائزين بالإعلان العاشر، حيث من المقرر أن تعلن نتيجة قرعة الاسكان الاجتماعي الاعلان العاشر في الربع الأول من العام الحالي، أي خلال الفترة من يناير حتى مارس 2019.