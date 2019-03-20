تراند اليوم : هل غدا عطلة ام لا في العراق .. هل يوجد...

الخليج 365 – العراق

اعلنت الامانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، اليوم الثلاثاء، تحديد يوم الخميس عطلة رسمية، لجميع محافظات العراق بمناسبة أعياد الربيع، حيث يتم تعطيل الدوام الدراسي والحكومي والمؤسساتي لجميع المحافظات العراقية .

وابلغت الامانة العامة لمجلس الوزراء في بيان ورد لشفق نيوز عن تعطيل الدوام الرسمي ليوم الخميس الموافق للحادي والعشرين من شهر اذار الجاري، وذلك بمناسبة أعياد نوروز.

عطلة الاربعاء :-

أعلنت عدة محافظات في العراق، اليوم الثلاثاء 19 اذار/مارس2019، عن تعطيل الدوام الرسمي والمدارس بمناسبة أعياد النوروز، يومي الأربعاء والخميس المقبلين.

وقالت قائم مقامية القضاء في بيان مقتضب، انه “استنادا لموافقة محافظ ديالى، تقرر تعطيل الدوام الرسمي لكافة الدوائر والمدارس في مركز القضاء والنواحي التابعة له ليومي الاربعاء والخميس الموافق 20 و21 من اذار الحالي”.

واضاف ان “ذلك جاء بمناسبة اعياد نوروز”.

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واعلنت محافظة كركوك، اليوم الثلاثاء، عن تعطيل الدوام الرسمي بالمحافظة غدا الاربعاء.

وقال مكتب محافظ كركوك راكان الجبوري، انه “تقرر تعطيل الدوام الرسمي في عموم مناطق المحافظة، ليوم غد الاربعاء الموافق الـ20 من اذار الحالي”.

واضاف المكتب ان “ذلك جاء بمناسبة عيد نوروز”.

يذكر ان محافظات اقليم كوردستان وديالى وقضاء طوزخرماتوا اعلنت عن تعطيل الدوام الرسمي فيها غدا الاربعاء بمناسبة اعياد نوروز.

كما واعلنت الحكومة المحلية في ديالى، الثلاثاء، استثناء المصارف من عطلة يوم غد الاربعاء. وقالت ادارة المجلس في بيان، ان “محافظ ديالى مثنى التميمي اعلن استثناء المصارف من عطلة يوم الغد الاربعاء المصادف 2019/3/20”. واضافت، ان “ذلك جاء لضمان استكمال اجراءات توزيع رواتب “المتقاعدين والموظفين”.

أعلنت عدد من المحافظات العراقية احتساب يوم الاربعاء الموافق 20 مارس 2019 عطلة رسمية بمناسبة عيد نوروز ، حيث أكدت محافظة كركوك وديالي تعطيل الدوام الدراسي بشكل رسمي يوم الاربعاء وتعطيل دوام الحكومي والمؤسساتي يوم الاربعاء .

محافظ كركوك يعلن عن عطلة نوروز للأيام الاربعاء والخميس