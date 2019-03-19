تراند اليوم : اسماء الفائزين في قرعه الحج 2019 السويس .. نتيجة قرعة...

الخليج 365 – مصر

طالع أسماء الفائزين بقرعة الحج 2019 في محافظة السويس ، من خلال رابط مباشر للاستعلام عن نتيجة قرعة الحج 2019 السويس عبر بوابة الحج الموحد للعام 2019 لجميع الراغبين بالاطلاع على نتائج قرعة الحج 2019 السويس بالاسم والرقم القومي حصريا ، فقد أصدرت اليوم قرعة العلنية للحج في محافظة السويس .

يمكن لجميع المتقدمين لقرعة الحج للعام 2019 في جمهورية مصر العربية الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج للعام 2019 واسماء جميع الفائزين بقرعة الحج للعام 2019 من خلال موقع وزارة الداخلية عبر الانترنت من خلال الرابط التالي ، بادخال رقم القومي الخاص بكل متقدم .

اسماء الفائزين في قرعة الحج 2019 السويس

ولمعرفة نتيجة قرعة الحج واسماء الفائزين في قرعة الحج في محافظة السويس وبقية المحافظات عبر الخطوات التالية :

– الدخول على بوابة الحج والعمرة (اضغط هنــــا)

– تسجيل الاسم بالكامل طبقاً لما هو مدون ببطاقة الرقم القومي.

– تسجيل رقم بطاقة الرقم القومي.

– تسجيل رقم الهاتف المحمول.

– اثبات حالتك الصحية بوصفها بشكل تفصيلي.

– إذا كنت تحتاج لمرافق سجل بياناته بالكامل.

رابط معرفة نتيجة قرعة الحج السويس عبر بوابة الحج الموحدة

ولمعرفة نتيجة قرعة الحج وأسماء الفائزين في القرعة العلنية للحج في محافظتي الدقهلية وكفر الشيخ وبقية المحافظات، فيكون عبر الدخول على بوابة الحج والعمرة (بوابة الحج)، و تسجيل الاسم بالكامل والرقم القومي، وتسجيل رقم الهاتف المحمول، وتعبئة البيانات المطلوبة بعد ذلك.

كما نعدكم بنشر اسماء الفائزين في قرعة حج وزارة الداخلية لكل من محافظة الدقهلية، ومحافظة كفر الشيخ بعد الانتهاء من القرعة، وتعد قرعة الحج مهمة جداً عند المواطنين المصريين، حيث يحظى الفائزين بحج القرعة لهذا العام بتيسيرات وخدمات كبيرة، أبرزها قرب مقار الإقامة من الحرم المكي والمدني والإهتمام بمنظومة النقل للمشاعر المقدسة وتوفير أطباء ووعاظ مرافقين لضيوف الرحمن.

قرعة الحج 2019 مصر :-

باشرت وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة الاوقاف في جمهورية مصر العربية باجراء القرع العلنية لجميع المتقدمين لاداء مناسك الحج هذا العام ، والتي سيتم الاعلان من خلالها عن اسماء جميع الفائزين بقرعة الحج للعام 2019 في جميع المحافظات المصرية كاملة .

Advertisements

حيث تجرى القرعة بحضور اعلامي وجماهيري كبير ، بالاضافة لحضور من الشخصيات الهامة في وزارة الداخلية ووزارة الاوقاف وعدد من المحافظين .

فقد أجريت اليوم القرعة العلنية لمحافظة الإسكندرية، بني سويف، أسيوط، بورسعيد، القليوبية، اجريت أمس القرعة العلنية للمتقديمن لأداء مناسك الحج للعام 2019 في مصر ، بحضور عدد من الشخصيات الهامة .

كما توفر محافظة مطروح، أتوبيسين لنقل الحجاج إلى مطار برج العرب، على نفقة المحافظة، فى تقليد سنوى يحرص عليه المحافظين المتعاقبين.

وكانت بوابة الحج الإلكترونية المصرية نشرت مواعيد إجراء حج القرعة للعام الهجري 1440، 2019 ميلادية كالتالي:

يوم السبت الموافق 16 مارس 2019: محافظة الشرقية، الوادي الجديد، الفيوم، مرسى مطروح، دمياط.

يوم الأحد الموافق 17 مارس 2019: محافظة الإسكندرية، بني سويف، أسيوط، بورسعيد، القليوبية.

يوم الاثنين الموافق 18 مارس 2019: محافظة المنيا، سوهاج، البحيرة، الإسماعيلية، شمال سيناء.

يوم الثلاثاء الموافق 19 مارس 2019: محافظة الدقهلية، السويس، كفر الشيخ، قنا.

يوم الأربعاء الموافق 20 مارس 2019: محافظة الجيزة، الغربية، البحر الأحمر، الأقصر.

يوم الخميس الموافق 21 مارس 2019: محافظة القاهرة، المنوفية، أسوان، جنوب سيناء.

عقب الإنتهاء من مراسم إجراء قرعة الحج بالمحافظات السالف ذكرها يمكن لجميع المتقدمين معرفة أسماء الفائزين المقبولين للحج 2019 وذلك من خلال الاستعلام برقم المصنع والرقم القومي.

رابط الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج 2019 :-

يمكن لجميع المتقدمين لقرعة الحج للعام 2019 في جمهورية مصر العربية الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج للعام 2019 واسماء جميع الفائزين بقرعة الحج للعام 2019 من خلال موقع وزارة الداخلية عبر الانترنت ، ويمكن لجميع المتقدمين الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج للعام 2019 من خلال الرابط التالي ، بادخال رقم القومي الخاص بكل متقدم .

يجدر الإشارة أن الإدارة العامة للشئون الإدارية عبر بوابة وزارة الداخلية الإلكترونية المصرية، بالتعاون مع مراكز الشرطة، والخدمة الصوتية من استقبال طلبات الحج للسفر للمملكة العربية السعودية لأداء المناسك لعام 1440 هجريا، حيث بدأت من استقبال ملفات التقديم بداية من 19 فبراير الماضي حتى 7 مارس الجاري.