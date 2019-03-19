موظف يُفصل من عمله لتغيبه 24 سنة

نيودلهي/ سوا/ فصل موظف هندي من عمله بعد تغيبه عن عمله لأكثر من 24 سنة.

وقالت الحكومة الهندية في بيان لها الخميس: "إن الموظف الحكومي "إيه كيه فيرما" كان يمد إجازته التي لم يتم الموافقة عليها، ورفض توجيهات بالعودة إلى العمل".

وأضاف بيان الحكومة أنه وبعد أن أدانه تحقيق بالتغيب المتعمد عن العمل عام 1992 استغرق الأمر 22 عامًا أخرى وتطلب تدخل وزير بالحكومة لصدور قرار بفصله.

يشار إلى أن "فيرما" مهندس تنفيذي في إدارة الأشغال العامة المركزية سجل آخر حضور له إلى العمل في ديسمبر 1990.

وبموجب قوانين العمل الهندية- التي يقول البنك الدولي إنها الأكثر تشددا في العالم- يصعب فصل موظف لأي سبب سوى السلوك الإجرامي.