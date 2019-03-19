صور:جمل يرابط عند قبر صاحبة

صنعاء / سوا / ضرب جمل مثالاً رائعاً في الوفاء لصاحبه الذي توفي قبل أربعة أيام بإحدى قرى مديرية السدة بمحافظة إب وسط اليمن.

وقال عبدالكريم الدبيس أحد أبناء قرية الدبيس بمديرية السدة إن الجمل يرابط عند قبر صاحبه - ويدعى علي حسين النعنع - الذي دُفن الثلاثاء الماضي، مشيرا إلى أن الجمل يرفض مغادرة المقبرة رابضاً بجوار قبر صاحبه، تارة يتشممه وتارة يدور حوله وتارة يجلس بجواره، في صورة بالغة الإحساس والتعبير عن حزنه على فراق صاحبه.

وأضاف وفقا لصحف يمنية عدة أن صاحب الجمل كان يستخدمه في الأعمال الزراعية منذ عدة سنوات، وأن أهالي المتوفى الآن يعانون الأمرّين عند إطعام الجمل الذي يعد شبه مضربٍ عن الطعام والشراب حزنا وكمدا على فراق صاحبه، مشيرا إلى حرص عدد من أهالي القرية على الحضور إلى المقبرة والتقاط الصور للجمل.