فيديو:أغرق سيارته ووقف يتفرج في انتظار المساعدة

موسكو / سوا / قرر شاب أن يغامر بنفسه وبسيارته في محاولة لعبور شارع غارق بالمياه، لتنتهي المغامرة بغرق سيارته فيما نجح هو بالخروج منها في آخر لحظة.

حاول سائق السيارة العبور من خلال وضع عجلتي السيارة على الرصيف فيما العجلتان الأخريان على الشارع الغارق، أملا في أن ينجح بالعبور.

لكن مع مرور كل لحظة كانت السيارة تغوص في المياه، من جانب واحد في البداية، لينتهي الأمر بأن غرقت السيارة بالكامل تحت الماء، فيما نجح الشاب بالخروج منها قبل أن يواجه المصير ذاته، ليقف فوقها وكأنه في جزيرة مهجورة ينظر حوله وينتظر من ينقذه مما هو فيه.