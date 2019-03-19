تاجر مخدرات يطلب ضابط شرطة كندياً بالخطأ ليبيع له الماريوانا

فانكوفر / سوا / اعتقلت شرطة فانكوفر اثنين من تجار المخدرات المحتملين بعد أن طلب رجل بدون قصد هاتفاً محمولاً لضابط سعياً لبيع كمية من الماريوانا له.

وقالت شرطة نورث فانكوفر، أمس (الجمعة)، إن الرجل لم يدرك أنه طلب رقماً خطأ، وشرع في تحديد لقاء مع الضابط لبيع كمية غير محددة من هذا المخدر.

وأجرت شرطة الخيالة الملكية الكندية هذا الشراء السري للمخدر، واعتقلت في وقت لاحق رجلاً عمره 25 عاماً، وامرأة عمرها 23 عاماً، باتهامات تتعلق بالمخدرات.

وقال المتحدث باسم شرطة الخيالة الملكية الكندية في نورث فانكوفر، ريتشارد دي جونج، في بيان: «ليس في كل يوم يطلبنا تجار مخدرات للقيام بأعمال معنا. إنني على يقين أنهم فوجئوا مثلنا».

وقالت الشرطة إنها عثر أيضاً على كوكاكين وهيروين وميثامفيتامين في عربة المتهم.