معجزة.. فيديو يروي حياة طفل ولد قبل موعده بـ3.5 أشهر

لندن / سوا / مدة عام كامل وثق والد طفل لحظات حياة ابنه الذي ولد قبل موعده بثلاثة أشهر ونصف، في مقطع فيديو لمعجزة تحققت بفضل التقدم الطبي. ومنذ ولادة الطفل "وارد مايلز Ward Miles" قبل موعده بثلاثة أشهر ونصف و لمدة عام، قام والده المصور المحترف بتخليد لحظات حياته التي بدأت من العناية المركزة للأطفال حديثي الولادة -قضي فيها 104 يوم- على شكل فيديو روي السنة الأولى من الحب المستمر الذي تلقاه الطفل من أمه طوال هذه الفترة الشاقة. في البداية سيثير الفيديو تعاطفك مع الأم التي تلمس مولودها الذي كان حجمه صغيرا جدا -700 جرام- وتعانق جسده الدقيق للغاية لأول مرة، في حين ويبدو أنه يكافح بمشقة للبقاء حياً وسط كم هائل من الأجهزة الطبية المحيطة به؛ ولكن في النهاية ستنتابك حالة كبيرة من الفرح عندما ترى الحالة التي أصبح عليها الطفل بعد مرور عام من هذه المعاناة. إن هذا العصر أصبح فيه المزيد والمزيد من الأمل لأطفال ولدوا قبل الأوان بفضل التقدم الطبي. وبالإضافة إلى فضل الأجهزة الطبية المتقدمة فلا يمكننا أن ننكر أن حنان هذه الأم وتمسكها بطفلها ساعده كثيرا على مواجهة كل هذه الصراعات والبقاء علي قيد الحياة.