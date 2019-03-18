تراند اليوم : [PDF] نتيجة تكليف الصيادلة دفعة 2017 – فبراير 2018...

الخليج 365 – مصر

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن موعد إعلان نتائج حركة تكليف الصيادلة المتأخرة في جمهورية مصر العربية دفعة 2017 وفبراير 2018 .

وكتبت الوزارة على موقعها الاليكتروني الرسمي: إعلان نتائج تكليف الصيادلة دفعة مايو ٢٠١٧ – فبراير ٢٠١٨ يوم الأحد الموافق ٢٤ / ٣ / ٢٠١٩ .

وكان الصيادلة دفعة ٢٠١٧، اشتكو من تأخير وزارة الصحة إعلان نتائج حركة التكليف التي كانت من المفترض أن تظهر من عد شهور، وتدخل عدد من نواب البرلمان بجانب النقابة القرار الحركة.

رابط نتيجة تكليف الصيادلة دفعة 2017 – فبراير 2018 من خلال الرابط التالي .

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ماهو تكليف الصيادلة :-

لوزير الصحة تكليف خريجي كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان والمعاهد والمدارس والمراكز التي تعد أو تخرج أفراد هيئات التمريض والفنيين الصحيين وغيرهم من الفئات الطبية الفنية المساعدة المتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية للعمل في الحكومة أو في وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة والوحدات التابعة لها أو المؤسسات العامة والوحدات التابعة لها أو القطاع الخاص،وذلك لمدة سنتين، ويجوز تجديد التكليف لمدة أخرى مماثلة.

ويتم التكليف أو تجديده بناء على طلب الجهة الإدارية صاحبة الشأن ووفقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ويجب أن يبت في موضوع التكليف في مدة أقصاها سنة من تاريخ التخرج. أو من انتهاء الفترة التدريبية.

وعلى وزير الصحة بعد انتهاء هذه السنة إعطاء شهادة بعدم التكليف لمن يطلبها من ذوي الشأن.