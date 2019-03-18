الامانة العامة لمجلس الوزراء العراقي تعلن موعد عطلة نوروز 2019

اعلنت قائممقامية قضاء خانقين بالعراق، أمس الاحد، عن تعطيل الدوام الرسمي في القضاء يومي الاربعاء والخميس المقبلين بمناسبة اعياد نوروز.

وقالت قائممقامية القضاء في بيان مقتضب، انه “استنادا لموافقة محافظ ديالى، تقرر تعطيل الدوام الرسمي لكافة الدوائر والمدارس في مركز القضاء والنواحي التابعة له ليومي الاربعاء والخميس الموافق 20 و21 من اذار الحالي، بمناسبة اعياد نوروز”.

النَّوْرُوزُ أو النَّيْرُوزُ هو عيد رأس السنة الفارسية ويصادف يوم الاعتدال الربيعي أي الحادي والعشرين من آذار/مارس في التقويم الميلادي.

ويعتبر العيد أكبر الأعياد عند القومية الفارسية ويُحتفل به في إيران والدول المجاورة كأفغانستان وتركيا ويحتفل به الأكراد خاصة في شمال العراق.

وتعود جذور النوروز جزئيا إلى التقاليد الدينية المجوسية لكن الاحتفال بهذا العيد بقي حتى بعد الفتوحات الإسلامية لبلاد فارس ومستمر إلى يومنا هذا.