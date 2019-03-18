تراند اليوم : نتائج اللوتو اللبناني اليوم الاثنين 18/3/2019 اخر سحب

الخليج 365 – لبنان

تابع نتائج اللوتو اللبناني الارقام الرابحة اليوم الاثنين سحب اصدار 1701 كاملة من خلال شاشة عرض الارقام الرابحة في اللوتو اللبناني ، حيث تبث قناة LBC بعد قليل باصدار ونشر الارقام الرابحة في اللوتو اللبناني سحب 1701 الاثنين .

نتائج اللوتو اللبناني مباشر مع زيد من خلال الرابط التالي .

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أكد مدير عام الـ”لوتو” اللبناني جورج الغريب، أنه “كلما كبر حجم الجائزة الأولى في المسابقة، ارتفعت نسبة الاقبال على السحب يومي الاثنين والخميس”، لافتاً الانتباه إلى أن “الأوضاع الاقتصادية في البلاد تؤثر على حركة إقبال الناس على اللوتو، خاصةً إذا كان السحب سيجرى في النهاية الشهر”.

وقال إن “بداية الحرب في سوريا في آذار العام 2011 أثّرت نسبياً على مشاركة الناس في اللوتو”، مشيراً إلى أن “عامل التجاذب السياسي بين الأفرقاء اللبنانيين ووقوع أي حادث أمني في البلاد، يؤثر بشكل سلبي على نسبة المشاركين”.

وختم الغريب الذي اعتبر أن الـ”لوتو” صار جزءاً من أولويات المواطن اللبناني وراسخاً في حياته الاجتماعية، بالحديث عن حادثة ظريفة حصلت مع أحد الفائزين بالجائزة الأولى للسحب، إذ فاز أحد المشاركين اللبنانيين منذ أربع سنوات بالجائزة الكبرى، يومها ظهر على شاشة التلفاز واستلم جائزته بشكل مباشر على الهواء، لكن بعد مرور الفترة المذكورة، عاد وفاز بالجائزة الأولى، إلا أنه رفض هذه المرة الظهور العلني عبر وسائل الاعلام المرئية، خوفاً من أن تتكرر ذات الأحداث التي جرت معه في المرة السابقة، بعد أن تداولت بعض المواقع الاخبارية خبر فوزه وذكرت إسمه وعائلته.