طليقة الفنان جلال عيسى تعتذر عن حضور بيت عزائه

أعربت الفنانة صفية العمري عن حزنها على رحيل طليقها الفنان جلال عيسى، وقالت إنها "مقهورة على رحيله وتدعو الله أن يرحم أبو أولادي ويسكنه فسيح جناته، فنحن بيننا عشرة طويلة".

وأكدت الفنانة العمري أنها لن تتمكن من حضور العزاء غدًا، الذي يقام في مسجد المحروسة، بالمهندسين، لارتباطها بسفر لن تستطيع إلغاءه.

وتوفي الفنان جلال عيسى، مساء أمس، بأحد المستشفيات، عن عمر ناهز 82 عاما، وشيع جثمانه صباح اليوم، إلى مقابر أسرته. وفق "مصراوي"

جلال عيسى هو ممثل مصري، من مواليد 17 يوليو 1937، كان أحد لاعبي فريق كرة (السلة) في النادي (الأهلي) لما أكتشفه المخرج (أحمد ضياء الدين) ومنحه أولى فرصه في فيلم (المراهقات) 1960.