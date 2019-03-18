حقيقة انفصال عمرو دياب عن دينا الشربيني

أثار الفيديو الجديد الذي نشره الفنان المصري عمر السعيد، عبر صفحته على "انستجرام"، الكثير من الجدل، والذي ظهرت فيه دينا الشربيني في لوكيشن تصوير مسلسل (زي الشمس) برفقة فريق العمل، وغياب عمرو دياب.

وعلق السعيد قائلاً:" عيد ميلاد دينا الشربيني في لوكيشن تصوير مسلسل (زي الشمس) رمضان القادم".

وبدا من الفيديو الذي نشره عمر السعيد، ظهور دينا بملابس مختلفة عن الحفل الأول، وهو ما يعني أنه احتفال ثانٍ لها فاجأها به عمرو دياب في كواليس التصوير.

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يأتي ذلك، بعد أن أثير جدل حول غياب الفنان عمرو دياب عن الاحتفال الأول بعيد ميلاد دينا الشربيني، الذي أقامه له زملاؤها في المسلسل، حيث ظهرت بمفردها، وهو الأمر الذي فتح باب التساؤلات عن مصير علاقة عمرو بدينا.

وتحتفل دينا الشربيني بعيد ميلادها في 17 مارس من كل عام، وتقوم حاليًا بتصوير مسلسل ”زي الشمس“، المقرر عرضه خلال موسم رمضان المقبل، حسب إرم نيوز.