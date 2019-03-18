وفاة سمير غانم تشعل مواقع التواصل!

انتشرت شائعة وفاة الممثل المصري سمير غانم (81 عاما)، اليوم الأحد، وتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما اثار حالة من القلق والحزن بين جمهوره.

وأصابت هذه الشائعة النجم الكبير وأسرته بحالة من الحزن والدهشة، لا سيما أن حالته الصحية طيبة ومستقرة، ولم يكن هناك مبرر لانتشار مثل هذه الشائعة.

سمير غانم هو ممثل كوميدي مصري، تخرج من كلية الزراعة جامعة الإسكندرية، ثم التقى بكلٍ من جورج سيدهم و الضيف أحمد، وكونوا معا فرقة ثلاثي أضواء المسرح الشهيرة.

والتحق غانم في بداياته بفريق غنائي كوميدي لمع على المسرح من خلال تقديم مجموعة من الاسكتشات الكوميدية، أشهرها (طبيخ الملايكة) و(روميو وجوليت).