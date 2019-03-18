شاهد: العمر الحقيقي للفنانة لقاء الخميسي

أتمت الفنانة لقاء الخميسي عامها الـ41 منذ يومين ومازالت تحتفظ برشاقتها وجمالها، وذلك بعد احتفالها قبل أيام بيوم ميلادها الجديد، وانتشار صورها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ودرست الفنانة الخميسي في كلية تجارة ثم التحقت بمعهد الفنون المسرحية، وبدأت حياتها في الإعلانات، ثم انطلقت من خلال عدة مسلسلات في نهاية التسعينيات.

وحققت شهرة كبيرة بعد مشاركتها محمد هنيدي بطولة فيلم "عسكر في المعسكر"، لكن تظل معظم أعمالها في الدراما وأشهرها راجل وست ستات ورأس الغول والإخوة الأعداء وغيرها.

ويعتبر مسلسل "أبواب الشك" هو آخر أعمالها، في حين لم تعلن عن مشاركتها في أعمال درامية للموسم الرمضاني المقبل، رغم مطالبات كثيرة من الجمهور بإعادة احياء ظهورها في الحلبة الرمضانية.