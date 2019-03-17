جدول امتحانات شهادة الأساس السودان 2019 وموعد نتيجة الصف الثامن 2019

نتيجة شهادة الأساس 2019 برقم الجلوس لجميع ولايات السودان سوف تكون موضع بحث جميع الطلبة والطالبات وذلك بعدما يتنهوا من أداء امتحانات الصف الثامن 2019 السودان والتي تنطلق في الثامن عشر من شهر مارس الحالي على أن تنتهي يوم 26 مارس، ولقد أفادت وزارة التربية والتعليم السودانية أنه سيتم فتح جميع لجان الكنترول للبدء في عمليات تصحيح أوراق امتحانات الدور الأول من الصف الثامن ” شهادة الأساس ” لجميع الولايات بالتتابع وفقا لكل ولاية وإمكانيتها في الإنتهاء من إجراءات التصحيح، وخلال شهر أبريل القادم سوف تتوفر جميع نتائج شهادة الأساس بالسودان 2019 لجميع الولايات الخرطوم والجزيرة والنيل الأبيض والنيل الأزرق وكسلا والقضارف وجنوب دارفور وشمال دارفور وغرب دارفور وشرق دارفور وشكال كردفان.

نتيجة شهادة الأساس 2019

نشرت وزارة التربية والتعليم السودانية جدول امتحانات جميع المراحل التعليمية المختلفة ومن خلال موقعنا سيتم نشر جدول امتحانات الصف الثامن 2019 شهادة الأساس بالسودان للنتعرف على ترتيب المواد الدراسية الممتحنة بالجدول وموعد بداية عمليات التصحيح ووقت عرض النتيجة لمختلف الولايات، حيث سيتم عرض نتيجة شهادة الأساس 2019 بدأ من مطلع شهر أبريل وحتى نهاية شهر مايو.

نتيجة الصف الثامن 2019 السودان

يمكن لجميع الطلبة والطالبات المبادرة بتسجيل جميع البيانات التي تخصهم عبر التعليقات والتي تشتمل على الاسم والولاية ورقم الجلوس وسوف نوافيكم بالنتيجة حال اعتمادها وظهورها رسميا عبر البوابة الإلكترونية لنتائج السودان. مع تمنياتي بالتوفيق لجميع الطلاب.