وفاة عادل امام تشعل مواقع التواصل الاجتماعي - شاهد

نشر عشرات النشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي، يوم الاحد الموافق 17 آذار، شائعات تتحدث عن وفاة الفنان المصري القدير الزعيم عادل إمام.

ونشر جميع النشطاء وأيضا بعض المواقع الإعلامية ذات النص، وهو أن "وزارة الصحة المصرية تعلن وفاة الممثل المصري الشهير عادل امام عن عمر ناهز 79 عام اثر سكتة قلبية مفاجئة".

وأثار المغردون ضجة وسط محبي الزعيم عادل إمام، هذه المرة، بسبب سرعة انتشار الشائعات المغلوطة، لا سيما أن الأشهر القليلة الماضية شهدت تداولا واسعا لهذه الأنباء التي تم نفيها في مناسبات عدة.

ويوم الاحد الماضي، انتشرت أيضا شائعات حول وفاة الفنان عادل امام جراء ازمة قلبية مفاجئة أيضا، الأمر الذي دفع نقابة الممثلين للرد والخروج عن صمتها.

وأكد نقيب الممثلين المصريين أشرف زكي في تصريح صحفي آنذاك، أن وفاة عادل إمام "مجرد شائعة مغرضة ومتكررة".

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ويواصل النجم المصري الزعيم عادل إمام، تصوير أحداث مسلسله الجديد "فالنتينو" بمدينة الإنتاج الإعلامي، ومن المقرر عرض المسلسل بموسم دراما رمضان 2019.

ويجسد عادل إمام، شخصية صاحب مدارس انترناشيونال شهيرة ومتزوج من النجمة دلال عبد العزيز ولديه 3 أبناء يعمل البعض منهم مدرسين بمدارسه.

وولد الفنان عادل إمام يوم 17 مايو من العام 1940 م، حيث يعتبر من أشهر وأفضل الممثلين في جمهورية مصر والوطن العربي أيضا؛ نظرا للشعبية الهائلة التي ما زال يمتلكها رغم بلوعه سن 79.

وبدأ عادل إمام حياته الفنية منذ ستينات القرن الماضي، فيما لا يزال اسمه ساطعا في السينما والمسلسلات المصرية حتى يومنا هذا، إذ قدمه خلال مسيرته مئات الأفلام والمسلسلات والمسرحيات.



