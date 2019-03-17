تراند اليوم : رابط اعلان نتائج مسابقة الحماية المدنية 2019 :قائمة الناجحين في...

نتابع معك اخر التطورات بخصوص قائمة الناجحين في مسابقة الحماية المدنية 2019 , وحيث في خلال الساعات القليلة سوف يتم اعلان عن اسماء مقبولين في مسابقة حماية المدينة في الجزائر

تم اعلان عن قائمة الناجحين في الحماية المدنية 2019 ,وكما اعلنت المديرية العامة في الجزائر عن اسماء الناجين في نتائج مسابقة اعوان الحماية المدنية ,وكما اجريت في السابقة تعين حوالي 2600 موظف رسمي في عون حماية من فئاتين اناث وذكور

وفي نهاية المطاف تقوم المديرية العامة للحماية المدنية من احتفل بيوم العالمي الذي يمثل يومها العالمي من كل عام في مطلع مارس ,وكما تم توضيح من قبل المديرية العامة انه يتم اختبار الحماية المدية من قبل منظمة الدولية للحماية المدينة ,

صحفة الرسمية للحماية المدنية عبر الفيس بوك من خلال الرابط التالي .

وكما يمكنكم معرفة النتيجة من هنا