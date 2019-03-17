تراند اليوم : قائمة الناجحين في مسابقة الحماية المدنية 2019 .. نتائج الحماية المدنية 2019

نتائج الحماية المدنية 2019 ، أعلنت المديرية العامة للحماية المدنية عن قائمة الناجحين في مسابقة الحماية المدنية 2019 ضمن مسابقة لتوظيف 2600 عون حماية من فئة الإناث والذكور على أساس الشهادات. وحسبما اعلان نتائج مسابقة الحماية المدنية 2019 فإنه سيتم توظيف 50 عون حماية مدنية إناث، و2550 عون حماية ذكور.

وتشتمل قائمة الناجحين في الحماية المدنية 2019 عن فئة الإناث فالتوظيف يكون في ولايات الجزائر العاصمة بـ 20 منصبا، عنابة 10 مناصب، قسنطينة 10 مناصب، وهران 10 مناصب. أما فئة الذكور فسيتم توظيف 2550 عون حماية مدنية و حسب كل ولاية.

وهذه هي أسماء الناجحين في بعض الولايات:

ولاية البيض

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ولاية النعامة

ولاية باتنة

ولاية غرداية

ولاية عين تموشنت