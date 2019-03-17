حقيقة وفاة عادل امام بسبب سكتة قلبية مفاجئة - شاهد

اجتاحت عشرات التغريدات لنشطاء ومدونين، يوم الاحد، مواقع التواصل الاجتماعي في مختلف الدول العربية، أبرزها مصر وفلسطين.

ونقل أحد المغردين عن وزارة الصحة المصرية أنها أعلنت وفاة الممثل المصري الشهير #عادل_امام عن عمر ناهز 79 عام اثر سكتة قلبية مفاجئة.

إلا أنه وبعد المتابعة، فقد تبين أن وزارة الصحة المصرية أو المنصات الرسمية لم تعلن أي خبر عن وفاة الفنان القدير عادل امام.

يذكر أن الآونة الأخيرة شهدت تداولا غير مسبوقا لشائعات وفاة الفنان المصري الكبير عادل امام، الأمر الذي دفعه لتجاهل الأمر بشكل مستمر وعدم تكراره.

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يشار إلى أن عادل إمام من مواليد عام 1940 أي أنه يبلغ الان 79 عاما، وهو ممثل مصري، ويعتبر أحد أشهر الممثلين في مصر والوطن العربي.

وقد اشتهر بأداء الأدوار الكوميدية التي مزجت في كثير من الأفلام بالرومانسية والسياسية والقضايا الإجتماعية، بدأ حياته الفنية عام 1960 وشارك في بطولة العديد من الأفلام والمسرحيات والمسلسلات.

في يناير 2000 عين سفيراً للنوايا الحسنة لمفوضية الأمم المتحدة.

وقام عادل إمام ببطولة العديد من الأفلام التي حققت أعلى الإيرادات في تاريخ السينما المصرية، حيث بالثمانينيات والتسعينيات كانت أفلامه الأعلى دخلاً في السينما مما جعله متفوقاً عن بقية الممثلين