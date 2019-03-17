تراند اليوم : اعلان نتائج مسابقة الحماية المدنية 2019 بالاسم ورقم PDF

الخليج 365 – الجزائر

رابط مباشر للاستعلام عن نتائج مسابقة الحماية المدنية 2019 ، واسماء جميع الناجحين في مسابقة اعوان الحماية المدنية للعام 2019 في الجزائر، حيث أكد مصدر مقرب من مديرية الحماية المدنية بالجزائر، على أن النتائج في طريقها للظهور والإعلان الرسمي عن أسماء المقبولين للوظيفة المعلنة.

لم تعلن حتى اللحظة نتائج مسابقة الحماية المدنية عون حماية 2019 ، والذي يترقب لها آلاف المتقدمين لمسابقة عون الحماية في الجزائر ، بعد التأخير الكبير في اعلان واصدار النتائج واسماء المقبولين لوظيفة الحماية المدنية عون الحماية للعام 2019 .

كما حددت المديرية العامة للحماية المدنية أن التوظيف سيكون ولايات الجزائر العاصمة بـ 20 منصباً، عنابة 10 مناصب، قسنطينة 10 مناصب، وهران 10 مناصب للإناث.

أما عن شروط الالتحاق بمنصب حماية مدنية والمشاركة في المسابقة فيجب على المترشحين أن: يكونوا من مستوى التعليم ثانية ثانوي كاملة، والحصول على الجنسية الجزائرية، والتمتع بالحقوق المدنية، لا يحملون سوابق عدلية، ولا يكونوا حاملين للوشم على أجسادهم، وأن يجتازوا الفحص النفسي والطبي المنظم من قبل إدارة الحماية المدنية، وغيرها من الشروط التي أعلنت عنها المديرية خلال إعلانها الرسمي على الإنترنت.

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رابط استخراج نتائج الحماية المدينية 2019 :-

يمكنكم استخراج نتائج الحماية المدنية للعام 2019 مباشرة من خلال الرابط التالي ، فور صدورها والاعلان رسميا عنها من قبل الحماية المدنية في الجزائر .

أم من خلال صحفة الرسمية للحماية المدنية عبر الفيس بوك من خلال الرابط التالي .

علماً بأن الحماية المدنية بالجزائر، قد أعلنت في وقت سابق عن مسابقة التوظيف لعدد 2600 عون حماية مدنية إناث وذكور علي أساس المؤهل، وسوف توزع الوظائف علي المتقدمين بأن يكون 50 عون من نصيب الإناث، و 2250 عون من نصيب الذكور، مع العلم أن إعلان النتائج في أقرب وقت، والجميع في حالة ترقب وإنتظار إعلان النتائج حيث أن إعلان النتائج قد تأخر كثيراً، ونحن معكم أول بأول لحين إعلان النتائج المرتقب ظهورها خلال وقت قريب، ونتمني التوفيق للجميع.